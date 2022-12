Vanessa Claudio recibe el 2023 con minivestido dorado de Año Nuevo

Este 2022 Vanessa Claudio ha demostrado ser una de las conductoras más perseverantes y maduras del mundo del espectáculo, dejándoles grandes enseñanzas a sus seguidores, quienes la han visto evolucionar no solo por fuera sino por dentro, ya que la bella puertorriqueña ha dejado en claro en sus publicaciones en Instagram que ha cambiado su manera de pensar y que ahora solo toma lo positivo de la vida.

Prueba de ello es su más reciente post en dicha red social, donde además de verla lucir un increíble minivestido dorado, le dejó un increíble mensaje a sus fans, en el cual les recuerda que no hay batallas que no podamos vencer y que todo pasa por algo, dejando así, 12 pensamientos que llenan el alma y con los cuales, la exreina de belleza despide al 2022.

"1. CUANDO EL PASADO TE LLAMA, no le contestes, no tiene nada nuevo que ofrecerte. 2. LO QUE ALGUIEN OPINE SOBRE TI, es solo su opinión y no define quien eres. 3. UN BARCO SIEMPRE ESTÁ SEGURO EN LA ORILLA, pero no fue construido para permanecer ahí. 4. TU SITUACIÓN ACTUAL no es tu destino final", son solo algunas de las palabras que Vanessa Claudio escribió en las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.