VIDEO: María León enciende la red con sus mejores pasos de bachata

María León no sólo está en lo más alto de su carrera como cantante, sino que también como “influencer”, o al menos así la denominan muchos de sus fans, ya que en TikTok suma más de 2.7 millones de seguidores, a quienes en esta ocasión sorprendió con un clip de un ensayo para el programa “Mira Quién Baila”, en el cual participa.

Además de ser una excelente cantante, también es una magnífica bailarina y una experta en moda y como toda una diva conoce todos los trucos de belleza para terminar de lucir perfecta, además, también en sus publicaciones hace alarde de su flexibilidad y fuerza, las cuales tiene gracias al pole dance y el gimnasio.

La jalisciense baila increíble

Esta vez María robó suspiros al mostrar sus mejores movimientos durante un ensayo para una de las presentaciones que tuvo en “Mira Quién Baila All Stars”, de Univisión, reality que precisamente ganó hace dos semanas. Con su victoria, la mexicana recaudó 35 mil dólares para The Resource Foundation.

María está en uno de los mejores momentos de su carrera. Foto: Especial.

El concurso estuvo lleno de emoción y León se impuso a Ana Isabelle, con quien compitió en la final. Cautivó a todos con el tema “Fearless Hero” de la película animada “Puss in Boots 2: The Last Wish”, interpretó una coreografía que encantó a la audiencia y jueces.

Es una excelente bailarina. Foto: Especial.

Tiene una carrera muy larga

El éxito de León no es algo fortuito, ella ha trabajado muchísimo y se ha esforzado durante bastante años. Su trayectoria la comenzó con el grupo “T' de Tila” y más tarde con “Playa Limbo”, con el que su fama explotó. Sin embargo, no se ha “estancado” sólo en la música.

También ha incursionado como actriz: en 2016, debutó participando en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix, pero también participa en teatro, tiene una carrera como solista y constantemente participa como conductora en programas musicales.

SIGUE LEYENDO...

África Zavala enciende la red al mover sus curvas con coqueto baile

FOTO: María Chacón enciende Instagram con un ajustado vestido verde