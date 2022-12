Desde la playa, María León eleva la temperatura en ajustado bikini

María León está imparable en las redes sociales y como cada miércoles consintió a sus millones de seguidores con una imagen para elevar la temperatura. En su cuenta oficial de Instagram la cantante y actriz compartió una fotografía en la que se le puede ver posando desde la playa y presumiendo su curvilínea y esbelta silueta en un ajustado bikini con el que también dio cátedra de moda.

La guapa famosa comenzó su carrera como cantante con el grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar como una de las artistas más bellas y sensuales.

María León se luce en coqueto bikini

Fue este miércoles cuando León deslumbró a sus 2.8 millones de seguidores en la popular plataforma de Meta con una instantánea que publicó desde la playa de Miami, Florida, en los Estados Unidos, imagen en la que presumió toda su belleza y se volvió a confirmar como una de las artistas con mejor figura, pues se pueden observar los resultados de sus largas horas en el gimnasio.

María conquista en bikini. Foto: IG @sargentoleon

"#Miami #MiércolesdeFuego", escribió María para acompañar la fotografía en Instagram, que han sido la sensación entre sus seguidores, logrando recibir cientos de comentarios con halagadoras palabras y más de 64 mil "me gusta", imagen con la que también se corona como una de las reinas de playa, gracias a sus coquetos looks en traje de baño de dos piezas con los que destaca su silueta.

"Mi María Bonita @sargentoleon", "Ayyyy, qué hermosaa sonrisa tienes", "Que Chulada de Mujer", "Eres la mujer más bella de todas las redes", "Estás más que hermosa", "Como te amo, eres la mujer perfecta", "Bien merecido este descanso, niña triunfadora, felicidades", "Estás preciosa amor", "Que muñeca más preciosa y sexy" y "Eres la mejor María, abrazo enorme", fueron sólo algunos de los mensajes que recibió.

Con miles de "me gusta" en la plataforma de Meta, la actriz y cantante, de 36 años, compartió la foto que encantó a sus fanáticos, pues volvió a dejarse ver en un look atrevido y posando desde la playa, recostada en una toalla y presumiendo un ajustado bikini en color rojo, conjunto que destaca por su diseño de top con aplicaciones de pedrería y una panty de tiras a los costados que le dan un toque sensual al look.

La cantante enciende la red con sus imágenes. Foto: IG @sargentoleon

No es la primera vez que León se ha dejado ver en bañador, pues hace sólo unos días también compartió una foto en la que posó con un coqueto conjunto azul y tocando la guitarra, algo que de hecho ha repetido en ocasiones anteriores, looks con los que demuestra que trabaja en mantener su silueta perfecta y enciende las redes, además de confirmarse como una de las mujeres más bellas del espectáculo.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

Presume cuerpazo de impacto. Foto: IG @sargentoleon

