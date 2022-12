La actriz Teresa Ruíz busca apoyo para el arte y así mejorar a México

Con más de 15 años en los escenarios nacionales e internacionales, Teresa Ruíz considera que la cultura y el arte deben ser prioridad en cualquier país, porque estos alimentan la esperanza que el público necesita para seguir en pie.

“El arte es algo que nos da alegría, ésta y la esperanza nos ayuda a construir un mundo mejor. A veces se piensa que el arte no es indispensable, pero sí lo es, porque necesitamos tener un corazón lleno e iluminado. Y ahora que a las instituciones les están quitando presupuesto, es como si pensarán que la cultura es un hobbie, cuando es lo que nos salva”, señaló.

La actriz expresó que “es muy desesperante y frustrante que (la falta de apoyo) se tome de una manera tan fría” por parte de las autoridades. Desde su área, busca apoyar la industria mexicana filmando cada vez más proyectos, para visibilizar todo el trabajo que se hace y la importancia de contar todo tipo de historias.

CUENTA SU PEQUEÑA AMÉRICA

Ruíz protagoniza junto a Victoria Canal, un episodio de la serie Little America, que narra distintas historias de migrantes en Estados Unidos, mostrando lo dura que puede ser la vida, pero no por eso se deja de disfrutar. La historia que las actrices interpretan se titula The indoor arm, trata de unas hermanas salvadoreñas que se reencuentran, después de muchos años en EU.

“Siento que mi personaje de la hermana mayor, se fue buscando una mejor vida y batalló mucho y la línea que digo ‘no sabes lo que a me costó traerte’, para mí eso es el corazón del episodio, porque mi tía hizo eso por mí y cree este papel pensando en ella…”, contó.

Teresa es originaria de Oaxaca, pero cuando iba en la secundaria pudo migrar a EU con la ayuda de su tía Soledad, hoy está feliz porque ya puede seleccionar más los proyectos en los que participa.

“Es bien bonito comer la fruta que cosechaste tanto tiempo, es hermoso y te llena de fe saber que es posible que alguien como yo, que no tiene familiares en este medio, que vengo de un pueblo como este personaje, ahora estoy aquí. Eso es dar esperanza porque cualquiera puede lograrlo”, afirmó.

MAAZ