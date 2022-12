FOTOS: Karely Ruiz eleva la temperatura en diminuto bikini azul

Karely Ruiz está de vacaciones en Mazatlán y para consentir a sus millones de fans no podían faltar las fotos en atrevidos looks de playa. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la modelo de OnlyFans compartió una serie de imágenes con las que dejó poco a la imaginación, pues se lució frente al espejo con un diminuto bikini azul, conjunto perfecto para destacar su voluptuosa y curvilínea silueta.

La influencer, de 22 años, ha ganado mucha fama en este año que está por terminar gracias a las redes, en las que muestra sus curvas en los diseños más arriesgados y también por sus sensuales bailes, con los que roba miradas en plataformas como TikTok, aunque en más de una ocasión se ha tenido que enfrentar a la censura, pues constantemente sus cuentas en la plataforma china son suspendidas.

Karely Ruiz enciende las redes en atrevido bikini

Ruiz compartió en las plataformas de Meta imágenes en las que presume cuerpazo desde su habitación de hotel en Mazatlán, Sinaloa, destino perfecto para que se deje ver en piezas pequeñas con las que presume cuerpazo, como el traje de baño de dos piezas con las que la noche de este martes enamoró a sus millones de seguidores, quienes no dudaron en llenarla de elogios y halagadores comentarios.

Karley presumió cuerpazo en coqueto bikini. Foto: IG @karelyruiz_mx

"Quisiera ser Karely Ruiz para andar todo el día en tanga", fue la frase con la que acompañó las imágenes en Instagram, red social en la que cuenta con 7.2 millones de seguidores, convirtiéndose en poco tiempo en una de las influencers mexicanas más reconocidas, pues sin duda Karely es un fenómeno que muchas buscan replicar, pues gracias a su incursión en OnlyFans ha ganado fama y dinero.

La modelo de OnlyFans robó miles de miradas entre sus fanáticos con las imágenes que compartió en las plataformas de Meta cautivando a sus millones de seguidores al dejarse ver también de espaldas con su diminuto bikini de estampado azul, con lo que se coronó como reina de look, pues el conjunto revelador es sin duda uno de los más sensuales y pequeños que ha presumido.

La modelo de OnlyFans posó de espaldas. Foto: IG @karelyruiz_mx

La originaria de Monterrey cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus 9.7 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular 80 millones de "me gusta", esto gracias a los atrevidos looks y los videos en los que presume sus mejores pasos y movimientos, sin dejar de lado otras plataformas como Instagram, en la que publicó las fotos que han recibido más de 233 mil "me gusta".

La guapa modelo, que ganó mayor popularidad después de visitar al actor Andrés García y lucir sus curvas en bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las plataformas digitales, logrando un aumento de fanáticos considerable, gracias a sus fotografías en las que se luce con los atuendos más cortos y sensuales, confirmándose también en estos últimos días como reina de estilo.

La influencer deja poco a la imaginación con sus atuendos, Foto: IG @karelyruiz_mx

