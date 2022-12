Suga de BTS se arrepiente de enamorarse de esta chica y revela la historia real de su única novia

Suga, cuyo nombre real es Min Yoongi, se ha desempeñado como rapero, compositor y productor dentro de BTS. El idol sobresale por su capacidad para escribir, sobre todo porque suele ser muy profundo en sus pensamientos o emociones, además de hacer críticas sociales con algunas de sus canciones.

Dentro de la boyband era conocido como "el abuelo", este apodo le fue dado por su forma de ser, ya que solía ser tranquilo, serio y muy reservado a diferencia de sus compañeros. Sin embargo, poco a poco ha mostrado su lado más cariñoso con sus fans y sus compañeros.

Y, aunque se ha mantenido alejado de los escándalos de citas, Suga de BTS si ha tenido novia. El rapero ha declarado que no puede tener pareja debido a que la música ocupa todo su tiempo, pero eso no le impidió enamorarse de una joven cuya relación se "arrepiente" por esta razón.

El mensaje que le escribió Suga a su primer amor

Casi todos los integrantes de BTS han tenido novia en algún momento, y aunque estas relaciones fueron públicas, hoy en día mantiene su vida personale en privado. Sus exparejas las conocieron antes de debutar y ser famosos, en el caso de Suga, su primer amor no salió nada bien.

Y es que, al parecer, Suga de BTS salió con su mejor amiga de la secundaria, ambos decidieron ser novios, pero las cosas no funcionaron porque no supo cómo tratarla como pareja, lo que provocó que ella lo dejara. Al parecer, todo esto lo explicó en una carta que escribió para pedirle una disculpa, pues no sabía cómo actuar durante su relación y se arrepiente de ello.

Hasta ahora, se desconoce la identidad de la chica, quien nunca recibió el mensaje de Suga de BTS, pues la carta fue un ejercicio que realizó el rapero, según la versiones, fue para una clase y otra apunta a que la mandó a un programa de radio.

