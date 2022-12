Pelé: así fue el paso del astro brasileño por “Siempre en Domingo” con Raúl Velasco

En 1970, Edson Arantes do Nascimento, quien es mejor conocido como “Pelé”, tuvo una breve aparición en “Siempre en Domingo” con Raúl Velasco, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue el paso de “O’Rei” por la televisión mexicana.

Este excepcional momento de la televisión mexicana ocurrió en el año de 1970, justo un par de semanas antes de que diera inicio el Mundial de México 1970, en el cual, Pelé alzó su tercera Copa del Mundo para consagrarse como uno de las máximas figuras del futbol de todos los tiempos.

En aquel entonces, “La Canarinha” se concentró en León, Guanajuato, estado del que era originario Raúl Velasco, quien llevaba poco tiempo al aire con “Siempre en Domingo”, por lo que se trasladó hasta la mencionada ciudad para poder entrevistarse con el icónico jugador brasileño, quien sería la máxima estrella en el certamen antes mencionado.

Pelé ganó su tercer campeonato del mundo en México 1970. Foto: IG: pele

Desafortunadamente no hay muchos registros audiovisuales de la famosa entrevista entre Pelé y Raúl Velasco, sin embargo, gracias a los pocos datos disponibles se sabe que la charla entre ambas personalidades giró en torno a la calidez de la gente del estado de Guanajuato pues el hecho de tener hospedados a la selección brasileña fue todo un fenómeno en la época, además, el conductor aprovechó y cuestionó al futbolista acerca de su preparación, así como cuál era la impresión que le había dado el territorio mexicano.

Cabe mencionar que, de aquella interesante charla entre Raúl Velasco y “El Rey Pelé” solo quedó una fotografía que circula en internet y en más de una ocasión el emblemático goleador ha referido que tiene muy buenos recuerdos de México pues más allá de su tercera Copa del Mundo, guarda con mucho aprecio el cariño que los mexicanos le brindaron a “La Canarinha”.

Raúl Velasco y Pelé se vieron las caras en el año de 1970. Foto: Especial

Por su parte, Raúl Velasco habló en muy pocas ocasiones sobre la entrevista que le hizo a Pelé, sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue que solo el astro brasileño y Diego Armando Maradona fueron los únicos futbolistas que tuvieron la oportunidad de brillar en “Siempre en Domingo”, programa en el que solamente se presentaban cantantes y algunos cómicos.

¿Cuál es el estado de salud de Pelé?

Desde hace un par de semanas atrás, Edson Arantes do Nascimento se encuentra internado en un hospital de Sao Paulo, Brasil y según los reportes el astro brasileño está siendo atendido por diversas complicaciones derivadas del cáncer de colon que le diagnosticaron en 2021, no obstante, la situación no luce muy alentadora pues se informó que se encuentra en el área de cuidados paliativos.

El estado de salud de Pelé no es muy alentador. Foto: Especial

Cabe mencionar que el Santos de Brasil, club en el que Pelé hizo historia, ya se encuentra realizando todos los preparativos para rendir un sentido y merecido homenaje a su máxima figura en caso de que llegue a fallecer, no obstante, diversas celebridades del mundo del futbol se han mostrado optimistas y le han enviado mensajes de ánimo al mítico goleador para que pueda recuperarse.

SIGUE LEYENDO:

Pelé | La hija del exfutbolista comparte emotiva foto antes de Navidad: "Sigue en la lucha"

Pelé visitó a los cómicos más importantes de la Época de Oro en su viaje a México

VIDEO: la desgarradora despedida de Pelé a su familia