Pelé visitó a los cómicos más importantes de la Época de Oro en su viaje a México

La salud de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como "Pelé", se está agravando debido al cáncer que padece, pues está muy avanzado y ya no responde a las quimioterapias, reportaron algunos medios de comunicación, que también agregaron que el jugador brasileño podría pasar sus últimos momentos ya que está en cuidados paliativos. Ante este panorama, los millones de fanáticos están recordando sus mejores momentos, tanto como profesional, así como su relación con otros miembros del medio, como fue la vez que visitó a dos cómicos importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano.

El exfutbolista de la selección de brasileña nació el 23 de octubre de 1940, en Tres Corações, Minas Gerais. Inició su carrera en 1956 con el Santos, de Sao Paulo, con los que ganó los títulos de Supercopa de Campeones Intercontinentales, dos de la Copa Intercontinental, dos de la Copa Libertadores de América, así como varios torneos locales. Asimismo, ganó tres Copas del Mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970, este último mundial disputado en México, país con el que tuvo una relación muy cercana.

Pelé está recibiendo cuidados paliativos Foto: Especial

El encuentro de Pelé con Tin Tan

En 1959, "El Rey Pelé", como también era conocido el jugador de la Selección Brasileña, comenzó su primera gran gira por varios países de América Latina, en los que incluyó a México. El futbolista, además de disputar 14 partidos en tan solo 42 días, se dio la oportunidad de conocer a varias celebridades de la época como fue el caso de Germán Valdés "Tin Tan", quien fue uno de los cómicos más importantes del Cine de Oro.

De acuerdo a la hija del protagonista de "El rey del barrio", Rosalía Valdés, en su paso por México, el atleta brasileño pidió conocer al "Pachuco de Oro". El humorista y actor se encontraba filmando "Tin Tan y las Modelos", así que lo recibió en el set de grabación de aquella película, en donde convivió con el actor y el equipo de producción, así lo demuestra una fotografía compartida por su sobrina Carmen, hija de Ramón Valdés, mejor conocido como "Don Ramón", icónico personaje de El Chavo del 8.

Pelé pidió conocer a Tin Tan Foto: Instagram Carmen Valdés

Cantinflas invitó a Pelé a comer

En ese mismo viaje, Pelé también conoció al otro humorista que estaba conquistando la pantalla grande con sus películas no sólo en México, sino también las de América Latina, se trató de Mario Moreno "Cantinflas", quien lo recibió en La Casa del Comediante. De acuerdo a las anécdotas de la época fue un encuentro maravilloso, pues además de convivir, el protagonista de "Ahí está el detalle" invitó al brasileño a comer, junto a sus compañeros del equipo de Santos, ya que habían estado jugando durante más de 40 días recorriendo la mayoría del continente.

Los futbolistas antes de regresar a Brasil le agradecieron el gesto, no obstante, tiempo después tuvieron otro encuentro, pero ahora en Caracas, Venezuela, en donde Cantinflas fue invitado a dar la patada inicial del partido. El actor mejor pagado de México, junto a Pedro Infante, era un apasionado del balónpie por lo que años más tarde también fue presidente honorífico del Club América.

Cantinflas invitó a Pelé a comer Foto: Especial

El amor de Pelé por México

"Hay un país que no olvido: México (...) El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña maravillosamente", dijo Edson Arantes do Nascimento durante la conmemoración del 50 aniversario del Mundial de Futbol en México, en la que él alzó la copa en el Estadio Azteca, después de vencer con la Selección de Brasil a su similar de Italia, con un marcador 4-1.

