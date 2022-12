Eiza González: Él es James Marsden, el actor de Hollywood que habría conquistado a la mexicana

Eiza González se encuentra en la mirada de la prensa internacional después de que se desataran los rumores sobre su supuesto romance con el actor de Hollywood, James Marsden. La celebridad mexicana fue vista con su presunto galán llegando a una fiesta muy importante, por lo que inmediatamente los paparazzis le preguntaron a la protagonista de "Ambulancia", quien dio una respuesta contundente al respecto, no obstante, no terminó con todas las especulaciones.

La actriz mexicana, de 32 años, ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, por lo que es invitada a los eventos más exclusivos, como por ejemplo, la fiesta de navideña que organiza cada año Leonardo DiCaprio, que se realizó el fin de semana en West Hollywood, California. No obstante, la también modelo no llegó sola, debido a que se le vio llegar con Marsden, quien es conocido por sus personajes en películas como "Encantada" y "27 bodas". Aunque, Eiza inmediatamente dijo a la prensa que sólo eran "amigos", el histrión de 49 años, no quiso hablar con los reporteros, lo que continuo con las especulaciones.

¿Quién es James Marsden?

Después de que se le relacionara de forma sentimental con el actor Jason Momoa y con el productor de cine de origen saudita, Mohammed Al Turki, durante el año, la ex protagonista de telenovelas juveniles ahora vuelve a ser el centro de atención por su relación con James Marsden, quien tiene una larga trayectoria en el medio artístico, pues se dio a conocer durante los años 90 gracias a su participación en la serie "The Nanny", junto a la actriz Fran Drescher.

Después de debutar en 1993 en la aclamada producción, James consiguió más papeles en la televisión, por lo que fue uno de los rostros juveniles más cotizados de ese tiempo. Fue hasta 1998 que dio un salto a la pantalla grande con la película "Disturbing Behavior", al lado de Katie Holmes y después consiguió su gran oportunidad en la saga de "X-Men", en donde interpretó a "Cíclope", personaje que le dio fama internacional y lo consolidó como uno de los favoritos.

El actor, de 49 años, sería el nuevo galán de Eiza González IG @james_marsden

El galán de Hollywood ha trabajado en producciones como "Disturbing Behavior", "Superman Returns", "Hairspray" y "27 Dresses" (27 bodas, en español), así como las dos películas de "Sonic" y "Encantada", cinta de Disney que acaba de estrenas su segunda parte en su plataforma de streaming. Con estos filmes, el actor se ha convertido en uno de los más queridos, sobre todo en comedias románticas.

Sobre su vida sentimental, Marsden se casó el 22 de julio de 2000 con la actriz Lisa Linde, hija del compositor de música country Dennis Linde, y con la que tuvo dos pequeños: Jack Holden y Mary James. Sin embargo, la relación duró poco más de un año, pues en 2011 la pareja se divorció. Ahora, al parecer el actor le habría dado una nueva oportunidad al amor con Eiza González, quien es 17 años menor que él.

