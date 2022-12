Así le "robaron" la Navidad a Marimar Vega: "No se hacen responsables"

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz Marimar Vega denunció un robo, de parte de un repartidor de la empresa Rappi, dedicada a la entrega de paquetería y reparto de alimentos, cuando utilizó sus servicios para que le llevaran a su domicilio un paquete.

Le "robaron" la Navidad a Marimar Vega

“Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete, lo recogieron y después cancelaron el pedido. ¡Lo cual quiere decir que me lo robaron! Llevo 2 horas aproximadamente tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta ni me da una solución. Conclusión me robaron. Y no se hacen responsables”, escribió la hija del fallecido actor Gonzalo Vega.

Marimar contó que al utilizar la app, se dio cuenta que el repartidor recogió el paquete en el punto de entrega, pero después canceló el pedido. Al darse cuenta de lo sucedido, la actriz intentó en vano llamar al servicio al cliente, pero nunca contestaron.

Los seguidores de Marimar aprovecharon la ocasión para contarle algunas “historias de terror” que sufrieron en “carne propia”, quienes también fueron víctimas de repartidores negligentes que robaron sus pertenencias.

Rappi no se hizo responsable

De acuerdo con la actriz, la empresa no se hizo responsable de la pérdida ni tampoco le resolvió su problema. Hasta el momento se desconoce si Marimar pudo aclarar con la empresa lo que sucedió con su paquete.

Por su parte, Rappi no se ha pronunciado públicamente respecto al posible robo y qué sucederá con el paquete perdido de Marimar, aunque su hermana Zuria Vega se unió al acto de inconformidad en contra de la aplicación móvil y compartió la historia de Marimar con el mensaje “Te hablan Rappi”. Sin embargo, la Navidad de Marimar Vega pudo ser rescatada, gracias al apoyo de su familia.

Pese al mal rato, la actriz compartió con sus seguidores algunas imágenes que muestran a su familia durante el festejo de Navidad, donde a decir de la actriz disfrutaron mucho de la comida típica de la época.

