A 10 años del Gangnam Style: el abrupto final del creador del primer éxito mundial del K-Pop

Psy fue el fenómeno coreano que estalló de forma global antes de que pudieramos entender o conocer la palabra K-Pop. El cantante surcoreano de 44 años fue un antes y un después en la música a nivel mundial, convirtiéndose en su mayor rival al no lograr superarse y replicar su éxito.

Su nombre real es Park Jae San y, dando una mirada a sus inicios, pareciera que Psy estaba destinado al fracaso. Proveniente de una familia bien acomodada cerca del barrio de Gangnam, eligió dedicarse a la música, a pesar de tener estudios en la universidad de Boston en administración de empresas. También se formó en la escuela de música de Berklee, pero no pasó de la clase de novatos durante cuatro años.

Aún así su debut parecía prometedor bajo la agencia YG Entertainment, reconocida como una de las tres pioneras del K-Pop. Su primer disco en 2001 se tituló "PSY... From The PSYcho World", una carta de presentación que dejó ver el estilo irreverente de Psy, pues antes de "Gangnam Style", fue criticado y censurado por sus letras obcenas, pues él solo buscaba divertirse.

No fue hasta el 2012 que Psy lanzó su primer EP "Ssai Yukgap" y con el que lograría cambiar la historia del K-pop y el éxito viral de un artista surcoreano. Sin proponérselo, su estilo para bailar y la sátira en su letra convirtió al Gangnam Style en todo un fenómeno que no ha logrado ser replicado ni siquiera por su propio creador.



Psy: El antes y el después del "Gangnam Style", la canción que lo cambió todo

La industria del K-pop ya existía en la primera década de los 2000s y la llamada Ola Hallyu se estaba consolidando, pero Psy cambiaría las reglas de la industria. A sus 44 años, en ese entonces con 34, no cumplía con los estereotipos de un idol coreano, pero logró romper la Internet y puso a bailar a todos con su "Gangnam Style".

El fenómeno no ha logrado ser replicado, ni siquiera por las bandas como BTS y BLACKPINK, pues antes de que la palabra K-Pop tuviera un significado para los medios o las fans en general, el 21 de diciembre de 2012 fue cuando su video musical se convirtió en el primero en alcanzar mil millones de vistas en la historia de YouTube en tan solo seis meses.

El cambio para Psy fue de 360 grados, pasó de ser el artista censurado en Corea, a ser reconocido por los AMAs a Mejor Video por Gangnam Style, lograr tres récord Guiness y superar a Justin Bieber con "Baby". La reina del pop, Madonna actuó a su lado, dejándose conquistar por el fenómeno viral, que nadie sabía lo que cantaba en coreano, pero no dudaban en bailarlo

Por primera vez, un acto K-Pop lograba ser visto por la humanidad completa, donde Psy jugaba un juego de ricos en "Gangnam Style", canción que era una sátira a los ricos del barrio más exclusivo de Corea, que en lugar de verse afectado, logró aumentar su valor.

Sin embargo, la fiebre del Gangnam Style no fue eterna y Psy se enfrentó a ser un hombre de un solo éxito. Después de la fama, se mudó a Los Ángeles para establecerse como un artista internacional, pero no fue como lo esperaba, sufrió acoso por paparazzis en Nueva York, logró cantar con Snoop Dopgg, pero sabía que tenía que repetir la fórmula.

Psy nunca encontró la receta para superar el "Gangnam Style", de acuerdo a sus entrevistas, a la fecha sigue sin entender cómo o por qué se hizo viral. La presión y la ausencia de volver a ser un fenómeno orilló al cantante a caer en hábitos como el alcohol, sufrir depresión, incluso su matrimonio se vio afectado.

Él mismo ha asegurado a los medios que sin ponerse los lentes de sol, nadie lo reconoce, pero si los usa y se pone a cantar "Gangnam Style", el público lo celebra. Tras hacerse viral, lo intentó con "Gentleman", pero no funcionó, a pesar de que el video cuenta con mil millones de vistas, en 2022 colaboró con Suga de BTS en "That That", pero la reacción no fue la misma que aquel 2012.

Gangnam, el K-pop y el impacto de Psy

En Corea llena conciertos, pero nunca salió al extranjero, pues su repertorio no es conocido por el público en general. Aunque dio paso a la creación del llamado "paso del caballo", recibió covers de la NASA, de influencers, incluso del expresidente Barak Obama. Bailó en el show de Ellen DeGeneres, Saturday Night Live, en el escenario de los AMAs y realizó un flashmob en Francia al pie dela Torre Eiffel.

Muchos consideran a Psy el referente para el K-Pop moderno, pues se hizo viral un año antes del debut de BTS, el grupo más famoso del momento, además despertó el interés por Corea del Sur. "Gangnam Style" nació como una burla a los ricos, pero dejó ver la superficialidad del estilo Gangnam, uno de los sitios más caros para vivir en el país.

Hoy en día, Psy vive con su esposa e hijas mellizas, administrando su propia agencia llamada PNation, donde han figurado artistas como Hyuna, Heize, Crush y su primer boyband TNX. Psy aseguró en una entrevista para el New York Times que está bien si "Gangnam Style" se repite, pero sino, también.