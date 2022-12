Yalitza Aparicio conquista TikTok con coqueto baile al ritmo de Luis Miguel

Yalitza Aparicio es la gran sensación del mundo del espectáculo y de las redes sociales, pues así como ha demostrado que uno de sus muchos talentos está en la actuación, en otras ocasiones ha deleitado a sus fans desde cátedras de moda en Instagram y hasta un poco de humor en plataformas como TikTok como fue su muy mencionada transformación en Harley Queen. Sin embargo, esto sólo es una pequeña parte de lo que se puede hablar de la protagonista de "Roma", pues en una de sus últimas publicaciones demostró que es una amante de la música y del baile.

Por medio de su cuenta de TikTok la también actriz de "Mujeres Asesinas" se confirmó como la fan número uno de Luis Miguel al compartir un video en el que presumió sus mejores pasos al ritmo de una de las canciones más emblemáticas del Sol de México. Por supuesto, sus fan no dudaron en resaltar su belleza, pues además de "cantar" gracias a un playback, Yalitza Aparicio se dejó ver como pocas veces al posar con un look muy relajado.

Mientras la famosa de 29 años presumía su coqueto baile al ritmo de "Ahora te puedes marchar", también sorprendió con un look desenfadado con el que paralizó la red y es que si algo se puede hablar de la también maestra, es que tiene uno de los estilos más icónicos. Aunque no es sorpresa verla en vestidos de gala y una larga lista de looks cautivadores con las firmas de moda más lujosas y exclusivas, para esta ocasión se lució como pocas veces con un outfit de descanso.

¿La razón? es que vistió un minishort negro de lycra con el que presumió una imagen desenfadada, misma que acompañó con una camiseta de tirantes en un color azul eléctrico, una combinación perfecta para mantener la comodidad y con la que se alejó de sus looks más cautivadores. Sin embargo, eso no fue motivo para no cautivar a sus millones de fans con su belleza, pues al igual que en cada ocasión, la estrella nominada a un Óscar se robó todas las miradas.

En el video que compartió en TikTok se le observa más guapa que nunca frente a la cámara mientras conquista a sus seguidores con un coqueto baile con una de las más populares canciones de Luis Miguel que Yalitza Aparicio no dudó en "cantar" con una gran sonrisa y mucha energía. Por supuesto, sus admiradores no dudaron en llenarla de halagos con los mejores comentarios.

"Me acabo de enamorar, con todo respeto", ",muy bella", "hermosa", "eso se llama belleza", "una auténtica mujer oaxaqueña", "eres muy guapa Yalitza" y "ejemplo a seguir" son algunos de los comentarios que sus fans le dejaron.

