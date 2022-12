3 películas para disfrutar en Netflix durante la tercera semana de diciembre, son espectaculares

Estamos en la tercera semana de diciembre y los estrenos de películas y series se hacen más presentes para todos los usuarios alrededor del mundo que disfrutan de producciones a través de la plataforma de streaming con la N roja.

Por esta razón, hemos hecho la selección de tres películas alojadas dentro del catálogo que te harán reflexionar sobre el poder, la religión, el pasado, la pasión y lo desconocido.

Qué ver en la plataforma

La primera película que te recomendamos es la que lleva por título “La escuela católica”, la cual ya se posiciona dentro del top 10 de lo más visto en Netflix además de estar dentro de la categoría de “tendencias”; esta cinta se sitúa en septiembre de 1975, es decir, hace 47 años luego de que se cometió un crimen en Italia.

Esta película inspiró al escritor y periodista Edoardo Albinati para crear esta producción que previamente tuvo una novela en 2019 donde se aborda el delito cometido por tres jóvenes de la élite romana, quienes abusaron sexualmente de dos jóvenes de clase baja; también las golpearon y provocaron la muerte de una de ellas.

A este hecho se le conoce como “masacre del Circeo” en donde nos muestran más allá del acto atroz por parte de los jóvenes, sino que no se adentra al contexto donde crecieron los protagonistas y donde las claves de su vida son la religión, la familia y la sociedad que los rige.

“La escuela católica” es una película dirigida por Stefano Mordini, La cual se estrenó en el Festival de cine de Venecia en 2021; también aborda temas como el clasicismo, la misoginia, el machismo y la violencia contra las mujeres a través de una narrativa que tiene una duración de dos horas aproximadamente; fue protagonizada por Benedetta Porcaroli, Luca Vergoni, Ludovico Tersigni y Giulio Pranno.

¿De qué trata “El extraño”?

Esta producción que te recomendamos a continuación para disfrutar este jueves, tuvo estreno en Australia durante el Festival de Cine de Cannes, donde los especialistas la reconocieron como una de las más destacadas en el evento artístico internacional dedicado al séptimo arte.

Fue protagonizada por Joel Edgerton quien participó en producciones como “El regalo” y “Trece vidas” y Sean Harris recordado por su actuación en “Misión Imposible” y “La leyenda del caballero verde”.

Fue dirigida por Thomas M. Wright y expone diversos casos basados en hechos reales, principalmente de secuestro, agresión sexual y asesinatos pero modificando los nombres y las situaciones; entre ellas destaca el caso de Daniel Morcombe en 2003, donde resultó detención y cadena perpetua de Brett Peter Cowan.

Cabe señalar que la mayoría de los hechos expuestos se basan en el libro de 2015 de la periodista Kate Kyriacou sobre el detrás del caso y operación para el arresto de Cowan en donde se habría involucrado Mark (Joel Edgerton), un policía que debe detener al presunto pedófilo.

¿De qué trata “Temporada de patos”?

La primera película que te recomendamos es “Temporada de patos” fue dirigida por Fernando Hey Mike Dani, que no ha sido galardonado dos veces por el premio Ariel; entre sus producciones más conocidas se encuentran The Look of Love, club sandwich y disculpe las molestias.

Cabe señalar que dicha producción fue ganadora del premio mexicano Mayahuel y el premio Fipresci por mejor película mexicana; además fue ganadora del premio Ariel en 2005 a mejor película, mejor director, guion original, entre otros.

“Temporada de patos” sigue la historia de dos adolescentes de la unidad habitacional Tlatelolco de la Ciudad de México mientras pasan un domingo solos con juegos de video, cómics y una pizza, sin embargo, sus planes se ven complicados luego de qué hay un corte de energía eléctrica que los hace cambiar de planes totalmente.

A sus vidas llega una vecina adolescente que necesita un horno de microondas, mientras un repartidor de pizzas discute con ellos por el tiempo de entrega; entre comentarios, los cuatro personajes principales comienzan internos para hacer un viaje de introspección y reconocer aspectos que no sabían de sus vidas.

Esta cinta de comedia y drama con una duración de 85 minutos contó con las actuaciones principales de Enrique Arreola, Diego Cataño, Daniel Miranda, Dani Perea y Carolina Politti.

