Anette Cuburu: 6 mini vestidos entallados con los que paralizó el 2022

Anette Cuburu es una de las conductoras consentidas de la televisión mexicana, y no sólo destaca por ser una mujer hermosa, también por sus looks con los que impone estilo, como lo deja ver en sus cuentas en las que replica los atuendos que luce en el matutino, y como lo confirma con sus mini vestidos entallados con los que se corona como la más bella de "Venga la Alegría" (VLA) y una de las mejores vestidas de este 2022, año en que paralizó la red con sus atuendos.

La presentadora, de 47 años, que en sus inicios en el medio artístico formó parte del grupo musical "Éxtasis", roba miradas en el matutino de TV Azteca y se posiciona como una de las mejores vestidas de la televisión, pues da cátedra de moda para las mujeres maduras, que como ella pasan de los 40 y desean estar siempre en tendencia, luciendo increíbles con prendas que destaquen su silueta.

Anette Cuburu enamora en este 2022 con sus looks

Cuburu es muy activa en sus redes sociales y constantemente publica en su cuentas de Instagram y Facebook fotografías de los atuendos que luce en el programa, destacando con los vestidos cortos y ajustados, con los que se confirma como fashionista, pues se trata de conjuntos modernos con los que impone y desafía las reglas de moda que afirman que las mujeres mayores de 40 no deben vestir este tipo de prendas.

La nacida en San Diego, California, en los Estados Unidos, da cátedra de estilo con sus looks mini vestidos entallados, y confirma que cuando se trata de derrochar estilo, ella es una de las favoritas del matutino, pues además de destacar con sus moderno atuendos, llama la atención por confirmar que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de presumir la silueta.

Anette, que también es recordada por ser parte del elenco del programa "Con sello de mujer", ha dejado claro que es una de las famosas que gusta de lucirse con lo mejor de la moda, y en los atuendos para VLA podían ser la excepción, pues día con día se deja ver con outfits que la hacen destacar entre sus bellas compañeras, recibiendo también cientos de comentarios con elogios por parte de sus millones de fans.

La presentadora, que tomó clases de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, inició su carrera en un programa de venta de productos por televisión, en el año 1998, y también es recordada por su aparición en telenovelas como "El Candidato", protagonizada por Humberto Zurita y Lorena Rojas, sin embargo, ha sido su faceta como conductora en VLA con la que ha ganado el cariño del público.

Anette Cuburu, que también ha sido presentadora de noticieros, y durante un tiempo dejó TV Azteca para ser una de las conductoras del matutino de Televisa, "Hoy", donde compartió foro con Andrea Legarreta, actualmente es una de las consentidas del público en redes, donde se luce en sofisticados looks que la coronan como reina de estilo, y también como una de las más bellas del programa de la televisora del Ajusco.

