VIDEO: Yalitza Aparicio se conmueve al viajar en el Cablebús y ver el mural en su honor

Yalitza Aparicio quedó encantada al viajar en el Cablebús de la Ciudad de México, un trasporte que ha llamado la atención, no sólo porque va por arriba de las casas de la alcaldía Iztapalapa, sino porque también hay una serie de murales en los techos que conmovieron a la actriz, ya que pudo encontrar su rostro en uno de ellos. La celebridad compartió su experiencia en sus redes sociales, por lo que pudo expresar sus sentimientos de encontrar una ilustración en su honor.

La artista, que ahora está en la serie "Mujeres asesinas", también ha destacado por ser una influencer, pues hace un par de años abrió su canal de YouTube en donde comparte algunos datos curiosos sobre ella y muestra varias de sus tradiciones o actividades con las que trata de enseñar algo a sus admiradores. Esta vez, compartió un video en el que mostró cómo fue su recorrido por el popular teleférico que recorre las calles de la alcaldía Iztapalapa.

Yalitza Aparicio encuentra un mural con su rostro

Yali, como lo dicen de cariño sus amigos y seguidores, confesó que se confundió un poco, pues no sabía cuál era la entrada para el Metro y la del Cablebús, sin embargo, tras encontrar el acceso se subió al medio de transporte e inmediatamente pudo disfrutar de la hermosa vista, ya que muchos artistas participaron en este proyecto en el que colocaron la ilustración de algunas mujeres que destacaron en la historia.

Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana que viajó al espacio; Irma Galindo, defensora de los bosques Ñuu Savi de la región mixteca oaxaqueña; Alexa Moreno, gimnasta olímpica y la actriz Mercedes Hernández, son algunos de las imágenes que se pueden ver en estos murales que están en las paredes y en los techos de las casas. Sin embargo, el que conmovió a la nominada al Oscar fue el que hicieron en su honor, pues en una de las viviendas se puede encontrar su cara.

“Me llevé la sorpresa de que también tenían un mural con mi rostro. En alguna ocasión me habían compartido eso en mis redes sociales, pero no me habían colocado en qué lugar de la Ciudad de México estaba. Ya lo encontramos y fue muy bonito ver esto y saber que formo parte de todas estas mujeres que hemos hecho lo posible por engrandecer nuestro país”, dijo la actriz, quien recordó que ya le habían dicho que había un graffiti de ella.

La actriz fue incluida por ser nominada al Oscar IG @yalitzaapariciomtz

La protagonista de "Roma" viajó por alrededor de dos horas, pues fue de ida y de regreso desde la terminal Santa Martha hasta Constitución de 1917. Al terminar su recorrido, Yalitza invitó a sus seguidores a subirse al Cablebús. “Fue maravilloso, pudimos conocer otros lugares de la ciudad, hay murales muy bonitos y se ve hay otros en proceso. Vale la pena, si tienen el tiempo, vayan”, indicó la originaria de Oaxaca, que se vio satisfecha con su trayecto.

En tanto, Clara Brugada agradeció a la actriz por visitar las instalaciones y difundir el arte que se colocó: "#IztapalapaMural es también lugar para homenajear a mujeres que se han distinguido por sus logros en distintos ámbitos, como la actriz @YalitzaAparicio, quien recién realizó el recorrido del #Cablebús. Gracias por contribuir a la difusión de este proyecto".

SIGUE LEYENDO:

Yalitza Aparicio como una Spice Girl usa espectacular vestido diseñado por Victoria Beckham

Yalitza Aparicio da cátedra de moda para mujeres bajitas con los pantalones que "alargan" las piernas