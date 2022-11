Tras rompimiento con Michelle Renaud, Danilo Carrera asegura que ahora sí quiere ser papá

Mucho se ha especulado sobre las razones del rompimiento entre Michelle Renaud y Danilo Carrera incluso se ha dicho que la razón principal fue que el actor nunca deseó tener hijos, aunque el protagonista de “Contigo Sí” podría haber cambiado de opinión.

La prensa ha cuestionado continuamente a Carrera sobre su opinión respecto a la nueva relación de Renaud con Matías Novoa, ya que la guapa actriz dice estar muy enamorada, como lo aseguraba algunos meses atrás respecto a Danilo.

El nuevo novio de Michelle Renaud

Michelle y Matías fueron captados por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y les preguntaron cómo va su romance. De inmediato, la rubia tomó la batuta para gritar a los cuatro vientos lo feliz que era junto a su nuevo novio.

Michelle resaltó que está viviendo la mejor relación de su vida con el hombre más maravilloso y para muestra basta su propia sonrisa, por lo que dijo ser muy feliz y añadió que su relación con el ex novio de Yuridia le da mucha paz y estabilidad, lo que no había encontrado con sus anteriores parejas, lo que pudo haber representado un duro golpe a la autoestima de Danilo Carrera.

"Él me da mucha paz; o sea, yo siento que cuando es el lugar correcto, sientes paz, hay comunicación, hay estabilidad. Cuando hay que estar luchando y forzando las cosas, no es. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, donde las cosas se acomodan, donde las cosas son bonitas, donde hay respeto, amor, cariño, admiración, ahí es", declaró la actriz.

Danilo Carrera será papá... algún día

Luego de estas declaraciones, Danilo fue cuestionado por la prensa respecto a su opinión acerca de la nueva pareja, donde señaló que no siente nada al ver a Michelle junto a Matías y además, expresó que le da mucho gusto la felicidad de su ex novia.

"Yo no me siento nada, ni siento nada y ni es algo que viva o que sea parte de mi día a día. Me alegra muchísimo que ella esté en ese momento. Yo solamente le puedo desear lo mejor, nada más le deseo lo mejor y que le vaya increíble y que sea la mujer más feliz del mundo", comentó el actor.

Respecto a si le gustaría ser papá con una nueva pareja, el actor señaló que ya está preparado para convertirse en padre, pero al igual que cuando era novio de Michelle no es el momento correcto. Danilo indicó que sí quiere convertirse en padre algún día y que es una experiencia en su vida que llegara en cierto momento.

