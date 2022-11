Te dejarán en shock: 3 películas esenciales para disfrutar en Netflix durante la segunda semana de noviembre

“1899”, “Miércoles”, “Jóvenes Altezas”, The Crown, Amor con fianza: Destino Cerdeña, “Enola Holmes”, son algunos de los títulos más esperados para noviembre por los miles de suscriptores dentro de la plataforma de streaming, Netflix.

Pero también existen ciertas producciones cinematográficas y en serie escondidas en el amplio catálogo de la plataforma, las cuales forman parte de la categoría de ficción y drama; nos referimos en esta ocasión a una nueva serie que llegó a la plataforma y casi de manera inmediata logró posicionarse dentro del top 10 de lo más visto en México.

¿De qué trata Midnight Mass?

Aprovechando la temporada de terror, no te puedes perder esta producción muy personal a cargo de Mike Flanagan (La maldición de Hill House, Doctor Sueño) en la que el terror, el drama y su contenido filosófico existencial den como resultado una mini serie conformada por 8 capítulos en la que a religión y el terror se unen para asegurar horror genuino; esta lleva por título "Midnight Mass".

La historia se desarrolla en una isla remota llamada Crockett, cuando un nuevo padre llega a la isla para reemplazar al padre anterior víctima de una misteriosa y rara enfermedad. La historia transcurre utilizando elementos que ayudan al desarrollo de la historia que en un principio puedan parecer redundantes e innecesarios, para al final entender el porqué de dichos elementos.

Mientras vamos adentrándonos más a esta historia, conocemos el verdadero origen de el nuevo padre recién llegado, descubriendo que el este es la misma persona a la que llegó a reemplazar y tras un encuentro con un “místico ángel” en un viaje a Jerusalén, el padre nota que al pasar de los días empieza a verse y sentir mejor que nunca, interpretando estos hechos como acontecimientos bíblicos y divinos.

¿De qué trata “Sin novedad en el frente”?

Este filme recientemente fue estrenado y es la adaptación de una ficción literaria a cargo del escritor alemán Erich María Remarque. Este libro tiene vivencias extraídas de la vida real debido a que el propio autor plasmó diversas de las experiencias que atravesó mientras otorgó un extenso periodo de servicio en el mundo militar durante la Primera Guerra Mundial.

Este filme cuenta con un guion de Lesley Peterson e Ian Stokell, mientras que la dirección corre a cargo de Edwar Berger; todos juntos hicieron esta obra que retrata la historia de Paul Baumer, un joven de tan sólo 18 años que, motivado por sus profesores, decide enlistarse en el ejército al lado de sus compañeros, pues están dispuestos a contribuir a su país en el frente occidental durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial.

El grupo de amigos se encuentra entusiasmado al inicio, sin embargo, al llegar a las trincheras se darán cuenta de la dura realidad que existe dentro de un conflicto bélico y de esta cruda forma se darán cuenta de que la guerra no es como imaginaban. De forma paralela, esta película presenta la historia de Matthias Erzberger, un político alemán que busca llegar a un acuerdo con las potencias mundiales aliadas con el objetivo de terminar con el conflicto que está dejando cientos de miles de muertos.

¿De qué trata “Temporada de patos”?

En esta ocasión te recomendamos la película mexicana que lleva por título “Temporada de patos”, misma que tuvo estreno en 2004 pero que ahora se encuentra disponible dentro del catálogo de Netflix.

Fue dirigida por Fernando Hey Mike Dani, que no ha sido galardonado dos veces por el premio Ariel; entre sus producciones más conocidas se encuentran The Look of Love, club sandwich y disculpe las molestias.

Cabe señalar que dicha producción fue ganadora del premio mexicano Mayahuel y el premio Fipresci por mejor película mexicana; además fue ganadora del premio Ariel en 2005 a mejor película, mejor director, guion original, entre otros.

“Temporada de patos” sigue la historia de dos adolescentes de la unidad habitacional Tlatelolco de la Ciudad de México mientras pasan un domingo solos con juegos de video, cómics y una pizza, sin embargo, sus planes se ven complicados luego de qué hay un corte de energía eléctrica que los hace cambiar de planes totalmente.

A sus vidas llega una vecina adolescente que necesita un horno de microondas, mientras un repartidor de pizzas discute con ellos por el tiempo de entrega; entre comentarios, los cuatro personajes principales comienzan internos para hacer un viaje de introspección y reconocer aspectos que no sabían de sus vidas.

