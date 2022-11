La actriz trans Libertad Palomo revela que desde los 4 años usaba vestidos: "me dieron una tunda"

La actriz Libertad Palomo es una de las mexicanas más importantes del mundo del espectáculo y además de su talento para la actuación y carisma con el que conquistó al público, se ha convertido en todo un símbolo para la comunidad trans y vista como una de las mujeres más adelantadas a su época, pues a pesar de las puertas que se le pudieron haber cerrado y la ideología del momento, se presentó ante todos como una mujer trans.

Aunque su historia es muy conocida, en esta ocasión la actriz se sinceró con el periodista Adolfo Gustavo Infante, a quien contó algunos de los detalles de su proceso de transición de "galán" y "villano" de teatro y televisión a ser una de las mujeres más icónicas del siglo pasado. En su conversación durante "El Minuto que Cambió mi Destino" reveló algunos sucesos de su infancia y que la ayudaron a reconocer que era una niña, chica y mujer, y no un hombre.

Uno de esos momentos decisivos en su identidad ocurrió cuando Libertad Palomo, antes Armando Palomo, tan sólo tenía cuatro años, una edad en la que ya sabía cuál era su género; sin embargo, recuerda que su proceso de autodescubrimiento no terminó nada bien, pues fue golpeada, aunque no reveló más detalles al respecto.

"Yo a muy temprana edad, yo a los 4 años me ponía vestidos porque me gustaban, me gustaba ponerme los vestidos de mi hermana que era un año más grande y cuando me llegaron a sorprender me dieron una tunda. Ahí no era de que te demando, anteas era una buena nalgada y no vuelves a hacer eso", dijo.

La actriz también es conocida como Jacqueline Arizmendi. (Foto: Captura de pantalla Ventaneando)

Asimismo, detalló que a su corta edad "no entendía por qué era así"; sin embargo, detalló que entre las posibles respuestas que encontraban era que una vez que su apariencia comenzara a cambiar se le permitiría hacer lo que a las niñas de su edad. "Yo pensé que nada más la diferencia era que no me había crecido el cabello. Entonces dije: 'Cuando me crezca el cabello me pondré un vestido', y sobre todo porque yo iba en una escuela de hombres, de puros varones y mi hermana iba en una escuela de mujeres".

Libertad Palomo recuerda que se castigaba: "Hacía pesas para que no me quedaran los vestidos"

Más adelante en la entrevista con Adolfo Gustavo Infante, la actriz también recordó algunos aspectos importantes de su vida que la llevaron a aceptarse como una mujer trans y homosexual, pues como afirmó en un par de ocasiones a lo largo del programa, explicó que cuando descubrió que no era un hombre, también se dio cuenta que aunque era mujer no le gustaban los hombres, sino las mujeres.

En ese sentido recordó a Margarita Isabel, una actriz con la que Libertad contrajo matrimonio, pero que no sabía sobre la identidad de su pareja; sin embargo, detalló que en una ocasión enfrente del clóset de su esposa (cuando ella aún era considera como hombre) se preguntó "¿Y si me pongo un vestido?" A pesar de tener la posibilidad de hacerlo, señaló que descartó la idea y fue cuando confesó la forma en la que se castigaba.

"Me castigaba" afirmó al recordar el tiempo en el que aún no se aceptaba como mujer. (Foto: Especial)

"Yo hacía pesas entre muchas otras cosas para evitar que me pudiera quedar bien un vestido. Dije 'nunca me va a entrar un vestido', me estaba negando; como yo siempre lo negué, como nunca lo quise aceptar, me perseguía esa sensación de necesito hacerlo", precisó.

"Me castigaba", expresó sobre esta forma de no vestirse con la libertad con la que hoy lo hace. A pesar de ello destacó que en una ocasión decidió ponerse la ropa de su esposa, junto a una peluca y maquillaje "y en eso abren la puerta", y era Margarita. El momento no terminó nada bien, ya que su pareja pensó que la estaba engañando con alguien, aunque el conflicto se resolvió con la actriz enfrentando la situación y mintiendo al respecto diciendo que se iba "a disfrazar de Isabel de Inglaterra".

De acuerdo con su confesión el momento fue tan fuerte y vergonzoso que "dije, no puedo lastimar a mi pareja", y con el paso del tiempo esta anécdota fue con la que le contó la verdad a Margarita sobre su identidad y sobre algo que supo incluso desde los cuatro años. A partir de ahí, Libertad Paloma se tomó un tiempo "para un encuentro con su otro ser".

