Kris Jenner cumple 67 años: fotos de su juventud comprueban que heredó su belleza a las Kardashians

Las Kardashians vuelven a estar de fiesta, pues este fin de semana festejan el cumpleaños de la matriarca de la familia: Kris Jenner. La empresaria llega a los 67 años de edad, y aunque ha sido blanco de críticas debido a su cambio a lo largo de los años, muchos de sus fanáticos consideran que sigue siendo bella. Pocos de sus admiradores la recuerdan cuando era joven, por lo que aquí te presentamos algunas fotos con las que se comprueba que heredó su atractivo a sus hijas.

Hace unos días, los seguidores de la dinastía celebraron el natalicio de Kendall Jenner, quien cumplió 27 años, sin embargo, ahora es el turno de su mamá, que ha destacado por llevar al estrellato a sus hijas, que gozan de bastante fama debido a sus diferentes negocios, marcas y por su puesto a sus polémicas que se pueden ver en la serie "Keeping Up with the Kardashians", programa que tuvo 20 temporadas y que desató algunos spin-off.

Así se veía Kris Jenner cuando era joven

Kristen Mary Houghton, nombre real de la empresaria, nació el 5 de noviembre de 1955, en San Diego, California; fue hija de Robert Houghton y Mary Jo Campbell. A pesar de tener varios negocios y millones de dólares, la celebridad no estudió una carrera que tuviera que ver con la administración o el comercio, pues se profesionalizó como auxiliar de vuelo y trabajó como tal durante un año en 1976, de hecho fue en ese tiempo cuando conoció a prestigioso abogado Robert Kardashian, su primer esposo y padre de Kourtney, Khloé, Kim y Robert Jr.

Kristen Mary Houghton era el nombre de soltera de la mamá de las Kardashians Foto: Pinterest

Gracias a este matrimonio, Kris pudo hacer muchos amigos y contactos en el medio artístico, ya que su esposo era muy conocido, sobre todo por el caso de O. J. Simpson. No obstante, después de trece años de relación decidieron divorciarse, por lo que la socialité empezó una relación en 1991 con el deportista olímpico Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner), del que adoptó el apellido y tuvo dos hijas Kendall y Kylie.

Debido a que tenía una familia muy particular, que constantemente daba de qué hablar debido a las acciones de sus hijas, en especial Kim Kardashian, ideó una forma de llevar sus vivencias a la pantalla. "Tenía tres hijas mayores, dos pequeñas y un varón. Ocurrían un montón de cosas en mi casa y me di cuenta de que estaba viviendo mi propio reality, así que decidí venderlo. Las historias surgirían solas, no tendría que inventarlas", aseguró Kris en unas de sus primeras entrevistas en 2007.

La empresaria tuvo dos matrimonios y 6 hijos IG @kourtneykardash

Esta fue una de las decisiones que ahora la colocan como una empresaria exitosa, pues con la imagen de la familia y de sus hijas, quienes son celebridades, modelos y también dueñas de diferentes marcas a logrado recaudar millones de dólares. De acuerdo con Forbes, la matriarca del clan tiene una fortuna estipulada en 230 millones de dólares y es la tercera más rica de las Kardashians sólo por detrás de Kim y Kylie.

Kris Jenner logró hacer su fortuna debido a su inteligencia para saber llevar la imagen de sus hijas y aprovechar cada una de sus polémicas, pero también por ser una mujer muy bella que conquistó a los hombres más importantes que la hicieron relacionarse con diferentes personalidades y ahora ser una de las figuras más conocidas alrededor del mundo.

Kris Jenner es llamada "momager", es decir mamá manager de las Kardashians IG @krisjenner

