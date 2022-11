Super Junior, la leyenda viviente del K-Pop, estrenará su documental en Disney Plus

Super Junior, el grupo legendario del K-Pop, regresará muy pronto con su nuevo álbum. La boyband también celebró 17 años de carrera en 2022 y próximamente celebrará su aniversario y larga trayectoria con su primer documental que se estrenará en Disney Plus.

Será el 15 de diciembre cuando Super Junior tenga comeback con "The Road: Celebration", la segunda parte de su álbum "The Road: Keep on Going. El disco tendrá dos versiones, Snow y Tree, aún no se revela el título de su canción principal, pero las pre-orden ya está por rebasar las 40 mil copias vendidas.

Además, se anunció el lanzamiento de su primer documental, esto como parte de la colaboración entre Disney Plus y la industria del K-Pop. Super Junior es la boyband más legendaria de Corea, pues llevan años ininterrumpidos de carrera, siendo los artistas más longevos en la industria.

Super Junior "The Last Man Standing", el documental del rey del K-Pop

A través de sus redes sociales, Disney Plus anunció el lanzamiento del documental de Super Junior, "The last man standing" llegará a la plataforma de streaming en 2023, sin fecha exacta de estreno y países disponibles. El grupo K-Pop contará la historia de la leyenda K-Pop y la industris moderna de este fenómeno mundial.

Eunhyuk, integrante del grupo, explicó que los fans podrán ver escenas y videos de su era debut en 2005. El largometraje estaba planeado para la celebración de su 15 aniversario y sería lanzado en los cines del mundo, pero debido a la pandemia, el proyecto se retrasó.

Las llamadas ELF esperan el primer tráiler del documental de Super Junior, pues es una de las leyendas más importantes del K-Pop.

