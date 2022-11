Conductores de Hoy tienen fuerte pelea, se exhiben en pleno programa: "Tienes que trabajar más"

Tremenda sorpresa se llevaron los televidentes del "programa Hoy" después de presenciar una intensa pelea entre dos de los conductores más queridos de la transmisión, lo que presuntamente destapó que no llevan la mejor de las relaciones a pesar de que conviven día con día.

En pleno programa en vivo, los conductores del matutino de Televisa dejaron en claro que no comparten la misma opinión e incluso se lanzaron un importante reto. Andrea Legarreta y Arath de la Torre, titulares de la transmisión, estuvieron presentes en la fuerte discusión.

Hace unas semanas, el "programa Hoy" dio un contundente golpe a la competencia con el estreno de la temporada 2022 del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", el cual por primera vez en su historia cuenta con un formato de "campeón de campeones", es decir, compiten los ganadores de las versiones anteriores.

En este escenario, el pasado martes 29 de noviembre, Luis "Potro" Caballero se presentó en la pista del reality show para realizar un espectacular baile, sin embargo, lo hizo su su pareja, Manelyk, quien hace unas semanas sufrió un fuerte accidente que le impide retomar sus actividades.

Tras realizar su baile, el exintegrante de "Acapulco Shore" se enfrascó en una fuerte discusión con el juez de "Las Estrellas Bailan en Hoy", Latin Lover. Ambos se robaron los reflectores después de compartir opiniones distintas sobre el desempeño del participante.

Sin guardarse nada, Latin Lover dijo que no entendió una parte de la presentación, por lo que le aconsejó al "Potro" que se enfoque en su experiencia dentro del baile, pues aparentemente piensa que el juez es su rival, cosa que desmintió de manera contundente.

"Para correr, primero tenemos que caminar. Yo no soy tu rival, yo soy tu amigo. A mi no me tienes que demostrar nada, ni yo te tengo que demostrar nada a ti. Tienes que trabajar más. No te fue bien", dijo el juez.