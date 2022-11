Héctor Bonilla revela la vez que un director hizo un close up a su miembro para una película: la escena nunca fue transmitida

Héctor Bonilla murió el pasado 25 de noviembre, y con esto el mundo del espectáculo sufrió la pérdida de una de las grandes estrellas del Cine Mexicano, por lo cual, muchos artistas, colegas y personalidades de la política y cultura de Latinoamérica decidieron dedicarle emotivos mensajes al fallecido actor, quien murió a causa del cáncer de riñón.

Y dentro de los homenajes que se le han rendido al actor mexicano, conviene mencionar la entrevista que revivió el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, en la cual, Héctor Bonilla habló acerca de un polémico desnudo, el cual, protagonizó cuando tenía 35 años de edad.

En aquella temporada, Héctor Bonilla, estaba participando en la película "El cumpleaños del perro" a lado de Jorge Martínez de Hoyos, Diana Bracho y Lina Montes, donde tuvo que encarnar una escena en la que uno de los personajes femeninos lo espiaba mientras se cambiaba de ropa, razón por la cual, fue filmado mientras estaba desnudo.

Fue en la película "El cumpleaños del perro" que Héctor Bonilla protagonizó un desnudo

No obstante, al ser cuestionado por Gustavo Adolfo Infante sobre cómo se sintió con este desnudo, Héctor Bonilla aclaró que solo lo realizó porque el director del proyecto, Jaime Humberto Hermosillo, se lo pidió y porque él estaba consciente de que debía de acatar sus decisiones, no obstante, después se percató de que el close up (o acercamiento) a su miembro viril u órgano masculino había sido más que innecesario, por lo cual decidió enfrentar a Hermosillo.

"Había un delegado de la ANDA español y me dice: 'no le permitas esto a este hijo, bla bla bla, y quien sabe qué', pero yo concebido siempre que el cine es un punto de vista detrás de cámara y que los demás deben colaborar con el director a contar una historia. Hice la toma y cité el domingo a Hermosillo a desayunar y le dije de qué se iba a morir y le dije 'no tienes muerte', es decir, no es una toma inusual no en México, sino en el mundo, fíjate la fecha en la que filmamos (1974), digo es totalmente absurdo, yo por respeto al director la hice, pero no tiene madre".

Al final y por obvias razones, la escena en la que le hace un acercamiento al aparato reproductor masculino de Héctor Bonilla no apareció en el corte final de la película "El cumpleaños del perro", lo cual sin embargo, no borró la bochornosa experiencia de la memoria del actor, quien también recordó con nostalgia que su papá era muy exigente y que, aunque en un inicio no quería que estudiara teatro, después hasta le pedía que si esa era su vocación, se esforzara por ser el mejor en ella.

Por lo cual, lo hizo sentir muy orgulloso en 1962 cuando con la película "Jóvenes y bellas", se da su primera intervención en cine, con un papel que si bien no fue tuvo mucha presencia en pantalla significó mucho para el joven actor. La cinta pretendía ser una copia de "Siete novias para siete hermanos", una maravillosa comedia musical, en palabras del propio Héctor Bonilla, quien con nostalgia recordó su debut en el cine mexicano en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

