Al ritmo de Black Eyed Peas, Aracely Arámbula confirma por qué es una de las mujeres más hermosas de la Región

Aracely Arámbula se presentó, junto a Daniela Vega y Adriana Paz, a una entrevista en la que presentaron el estreno de la serie en la que forman parte del elenco. Para este evento, la actriz, eligió un look en el que causó muchas sensaciones entre sus seguidores.

La expareja de Luis Miguel está constantemente promocionando, en su perfil e historias de Instagram, la serie ‘’La Rebelión’’ en la cual es una de las cuatro actrices principales de la trama. Pero, hoy la promocionó en una entrevista organizada por la producción de la tira.

En un Instagram con más de 6.4 millones el contenido debe ser muy cuidado y Aracely lo cumple a la perfección, siendo así que cada una de sus publicaciones obtienen miles de ‘’me gusta’’ de sus fans. La publicación mostrando su vestimenta para la entrevista consta de un video de ella saliendo de un ascensor y alejándose por pasillo con un saco y un pantalón negro, luciendo así muy elegante.

Aparte, decidió agregar la canción ‘’L.O.V.E.’’ de Black Eyed Peas y Ozuna y por esto, en el pie de foto escribió: ‘’Love, siempre AMOR y con Amor haciendo la promoción de nuestra serie #Larebelión como saben ya la pueden ver por @vixplus’’ y, además, aprovechó para agradecerle a su representante por su trabajo. ‘’y mi manager @drleoarambulaoficial siempre trayéndome los mejores proyectos’’ fueron las palabras que le dedicó.

Poster de ''La Rebelón'' Fuente: Instagram @newnovelastv

Sus seguidores no perdieron la oportunidad para dejarle comentarios de aliento a la actriz como: ‘’ En todas tus facetas actorales, te ves divina’’, ‘’adoro este outfit, literal me ha inspirado mucho para lo que me voy a poner en fin de año’’ o como este último que está cargado de humor ‘’ Aracely eres como la chancla de mi mamá, TE VEO Y SE ME ACELERA EL CORAZÓN’’. También varios famosos dejaron mensajes con algunos emoticones de ‘’fueguitos’’ o de caras de enamorados.