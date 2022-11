TFN, el grupo K-Pop busca conquistar Latinoamérica con "AMAZON" y su nuevo álbum

TFN, anteriormente conocidos como T1419, son el grupo K-Pop que está conquistando el mercado latinoamericano con su música. La banda surcoreana lanzó su más reciente álbum "Before Sunrise part 4", la última parte de su saga musical y con la que buscan mostrar su verdadero yo y seguir experimentando con sus canciones.

Desde su debut en 2021, TFN ha tenido un gran crecimiento en el mercado latino, pues su primera canción "ASURABALBALTA", la cual ya registra más de dos millones de reproducciones en Spotify. Los idols, descibren su música como enérgetica y con ritmos fuertes, desde entonces han tenido un gran recibimiento por parte de las fans en América.

Hace poco, TFN se presentó en el KAMP festival en Los Ángeles, también se convirtieron en el primer grupo K-Pop en asistir a los Premios Juventud en Puerto Rico. También son considerados como el único grupo en lanzar una canción original en español con "When the sun goes down". En entrevista con El Heraldo de México, TFN nos contó todo sobre su nuevo álbum, próximos planes, su incursión en la música latina y mucho más.

TFN se adentra en la jungla de "AMAZON" y finaliza su saga "Before the Sunrise"

Antes de su comeback, T1419 cambió su nombre a TFN, cuyo acrónimo significa "Try For New", pues de acuerdo con los integrantes del grupo K-Pop buscan "hacer cosas nuevas, no hay un fin en la música, asi que queremos intentar varias cosas". TFN también quiere mostrarle a sus fans Edelweiss sus nuevas facetas.

"Amazon" es el nombre de su nueva canción y la principal del álbum "Before Sunrise Part.4", TFN la describe como una forma de expandirse hasta el otro lado del mundo y en medio de la jungla buscan encontrar su verdadero yo. Con este comeback, el grupo sigue experimentado con la música latina, lo que les ha permitido tener una gran popularidad en Sudamérica.

TFN describió su nuevo álbum a través de un gran mensaje para Edelweiss, pues aunque estamos viviendo en una sociedad muy difícil, los idols no quieren perder la esperanza, pues:

Mi verdadero yo está en todo el mundo y puede enfrentarlo con valentía y vigor para seguir viviendo

Dijo TFN para el Heraldo de México respecto a la fusión del K-Pop con Latinoamérica, una combinación de la que se sienten muy orgullosos, pues consideran que son un puente entre los dos tipos de música. El álbum "Before Sunrise part.4" se conforma de 5 canciones que fueron compuestas por sus integrantes. Sobre su canción favorita, el integrante Kairi eligió "Deep Dive", Bloom" y "Slate".

Estas canciones fue creadas por nuestros miembros... Querían entregarle un mensaje a las fans

Sobre "AMAZON", el video fue dirigido por Marlon Peña, quien ha trabajado con Daddy Yankee. TFN explicó que lo más difícil de grabar el MV fue mantarse de pie en el set, pues crearon una especie de jungla y había muchas plantas por lo que era difícil caminar, pero la grabación resultó ser un éxito gracias a su equipo.

Regreso a Latinoamérica y colaboración latina

TFN ha creado un concepto con ritmos fuertes muy similares a la música latina. La inspiración para ser el primer grupo K-Pop que experimentará con esta fusión fue luego de que uno de sus integrantes viera un video y a todos les pareció genial por la energía que desprendía.

Queremos intentar cosas nuevas en Latinoamérica, nuevas canciones en español

TFN asegura que ha tenido un gran interés en la cultura de Sudamérica, por lo que incluso toman clases de español con un profesor y, aunque consideran que aún les falta, están agradecidos por el apoyo de las fans y de su empresa. Los integrantes aseguran que es una forma de compensar el amor de sus fans en Latinoamérica.

Sobre colaborar con algún artista latino, el grupo aseguró que si se da la oportunidad quieren hacerlo, pues hasta ahora han sido reconocidos por los covers que han realizado de Daddy Yankee y Natti Natasha. Finalmente, sobre su regreso a México y Latinoamérica, TFN explicó que aún no tienen su calendario de actividades, pero prometen regresar lo más pronto posible.