De espaldas, Yanet García reta la censura en ajustado body

Yanet García se ha caracterizado por subir contenido que reta a la censura en redes sociales, pues contantemente comparte imágenes en las que muestra su lado más sensual, tal y como lo hizo este viernes en su cuenta de Instagram en la que mostró una foto modelando de espaldas un ajustado body, con el que encendió la estricta plataforma, que pasó por alto esta postal. Como era de esperarse, la también presentadora de televisión consiguió cientos de reacciones positivas por parte de sus fieles admiradores, que comentaron el posteo.

La modelo de OnlyFans es una de las mexicanas más populares del sitio de contenido exclusivo, ya que al igual que celebridades como Celia Lora y Karely Ruiz, comparten imágenes en las que lucen su figura en coquetos atuendos que van desde bikinis hasta lencería. Asimismo, Yanet ocupa sus demás redes sociales para darle promoción a su página, siendo la plataforma de Meta una de las que más utiliza, ya que ahí tiene 14.8 millones de seguidores.

Yanet García conquista con body de encaje

La también conocida como la ex "Chica del Clima" del programa Hoy, subió este viernes una foto en la que lució su curvilínea silueta, que le ha dado tanto reconocimiento a lo largo de su carrera. En la instantánea se observa a la originaria de Monterrey, Nuevo León, posando de espaldas para mostrar su body de encaje en color negro, el cual dejó al descubierto que tiene una de las figuras más trabajadas del medio del espectáculo y de las redes sociales.

IG @iamyanetgarcia

Además, Yanet García aprovechó para dar un mensaje a sus millones de seguidores: "No one is YOU that is your POWER" (Nadie es TÚ, ese es tu PODER). De esta forma, las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar, ya que colocaron comentarios halagadores para la regiomontana, que hace unos días celebró sus 32 años de edad. "Omg! Me desmayo", "Te amo mi chula", "Espectacular", " Qué linda y bella estás" y "Hermosa", son solo algunos de los mensajes que dejaron los admiradores de la modelo.

Yanet tiene una de las figuras más trabajadas del medio artístico, por eso cada vez que publica alguna foto en la que muestra sus curvas sus fanáticos quedan encantados. Sin embargo, algunas veces sus looks son tan arriesgados que suelen retar la censura de la red social, en la que es muy estricta sobre lo que los usuarios pueden compartir. No obstante, esto no ha evitado que la ex colaboradora del matutino de Televisa muestre toda su belleza en bikinis, lencería y hasta bodys como el que mostró para iniciar el fin de semana.

La modelo comenzó dando el pronóstico meteorológico en Gente Regia, por lo que se ganó el título de "La Chica del Clima". Su popularidad creció así que dio el salto a la televisión nacional con el programa Hoy, en donde conquistó con su atractivo, pero también por su carisma y talento. Posteriormente, se mudó a Estados Unidos donde además de consolidarse en OnlyFans, también inició como health coach.

