Conoce a la actriz de la que el rey Carlos III atesoraba su imagen en el Palacio

El rey Carlos III no es santo de devoción de muchos que han amado a Lady Di y por supuesto, los que creían que el rey iba a ser su hijo William. De todas maneras, el monarca no toda la vida fue un hombre tan serio ya que en su juventud, solía juntarse con muchos amigos donde la pasaba entre el deporte, sus hobbies y los amores platónicos.

Barbara Streisand fue unos de los grandes amores que tenía el hijo mayor de la reina Isabel II. En un nuevo libro dedicado a la vida del rey británico, se reveló que no podía dejar de escuchar el disco de la artista estadounidense porque estaba profundamente enamorado de ella y se dice que tenía un cuadro con su fotografía colgado en su cuarto del palacio.

Rey Carlos III de joven. Fuente: Archivo.

Esto fue revelado por Christopher Andersen, el autor de "The King: The Life of Charles III", un libro polémico con muchos datos desconocidos de los primeros años del rey Carlos III. En la publicación, se dan datos que asegura estuvo enamorado de la gran estrella de Hollywood mientras estudiaba en la Universidad de Cambridge a finales de los años 60.

"Un favorito personal: la banda sonora de la película de 1968 por la que ganó un Premio de la Academia, 'Funny Girl", escribió Andersen quien contó también que en 1975 el ahora Monarca buscó conocer a Barbra Streisand y se encontró con ella alrededor de 15 minutos en un set de Columbia Pictures mientras la famosa estaba filmando Funny Lady.

Años después se dio a conocer que la estrella americana recibía flores de parte del rey Carlos III y que se llevaban muy bien pero jamás hubo una relación más seria. En definitiva, el esposo de Lady Di es una persona de carne y hueso como todos nosotros, tiene hobbies y amores platónicos que lo hacen muy humano.