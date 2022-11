Señora conmovió a Norma Palafox con un hermoso gesto

Norma Palafox es una futbolista que el 10 de noviembre anunció en Instagram su retiro del club Atlas y que, en sus historias, dio a conocer como una transeúnte, mediante un hermoso gesto, ‘’le salvó la vida’’ por un descuido.

La mexicoamericana anunció su retiro del ‘’Club Atlético Atlas’’ mediante un posteó en su perfil de Instagram con un extenso mensaje. ‘’Debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación… desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer’’ fueron algunas de las líneas de su escrito.

Mientras tanto, en sus historias hizo pública una situación que le tocó vivir. Sus palabras fueron: ‘’Oigan, estaba haciendo mis wenches entonces de requisito era traer cubrebocas y yo no sabía y pues yo no traía. Le pregunté a alguien que venía conmigo que si tenía cubrebocas y me dijo que no. Y una señora, así sin decirme nada sacó uno de su bolsa y me lo dio.’’.

Palafox terminó con un agradecimiento para la desconocida: ‘’Señora, muchísimas gracias, me hubiera gustado conocerla, preguntarle su nombre, pero, pues no pude. Neta me salvó la vida’’. Después de este video no habló más del tema, solo esperamos que el agradecimiento haya llegado a la señora que tan amablemente le regaló esa mascarilla y le salvó el día a Norma.

Imagen con la que Norma Palafox anunció su retiro del Club Atlas. Fuente: Instagram @normapalafox_

Más tarde, la futbolista, agregó otra historia en la que mostraba un sobre que posiblemente contenía papeles para algún trámite y escribió ‘’vueltitas de adulto independiente’’, lo que quizás aclara nuestras suposiciones.