Corona Capital 2022: 5 artistas y bandas que tienes que conocer durante el festival

Uno de los eventos más esperados por los fans del indie está por comenzar, el headliner hizo que se tuvieran muchas expectativas del festival, porque a comparación del año pasado, esta vez algunas bandas que tenían años sin pisar México vuelven en esta nueva edición donde durante tres días se escuchará la emoción de los fans por ver escuchar sus canciones favoritas.

La intriga por quiénes serían los artistas presentados este fin de semana se rumoró en grandes spoilers que algunos sí acertaron, como fue el caso de My Chemical Romance y Arctic Monkeys, pero no sólo fue una sorpresa saber que participarían en el Corona Capital también ver que en el cártel imperaba el rock hacía más entusiasta el concierto. Liam Gallagher, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Lil Nas X, The 1975, Idles, Foals y Run the Jewels son otros confirmados que igualmente atraen a muchos de sus seguidores.

La combinación de agrupaciones puede llevar a crear escenarios donde puedan existir colaboraciones que no sabíamos que necesitábamos pero que son excelentes explosiones auditivas. Y aunque a veces sólo la personas compran su boleto por una banda es necesario conocer a los demás artistas que participan para disfrutar cada escenario y momento del festival aquí te presentamos algunos músicos que debes conocer.

Foals

La banda británica y su entusiasmo hedonista que hace que cada canción puedas corearla y además saltar con el ritmo de la batería. Su primer éxito fue “Brave Bulging Buoyant Clairvoyants” donde se dio a conocer como uno de los grandes exponentes de Inglaterra expandiendo fronteras y logrando que su música sea recordada.

My Chemical Romance

Puede que muchos de los asistentes solo vayan por el regreso del grupo, pero también las nuevas generaciones quizá no sepan mucho sobre quienes están a punto de pisar el escenario, pero en la época de los 2000 la tribu urbana en auge que eran los “emos” quienes eran las principales fans del grupo de rock por su vestimenta, sus letras y en especial los matices de su música hacen que los ocho años de espera valgan la pena.

Mitski

La cantante japonesa-estadounidense no sólo impacta con su voz, sino el espectáculo que presenta es impresionante desde las luces rojiblancas hasta un show fantasmagórico hará su aparición en este viernes 18 de noviembre se podrá ver en el escenario “Corona Agua rifada”. Con 32 años de edad matizada por la ironía y el humor negro, la viceralidad de sus letras hace crear un impacto con su música y personalidad escénica.

Girl in red

Marie Ulven es la mente maestra detrás de la canción “We fell in love in october”, una joven promesa que con la versatilidad de poder tocar el piano, la guitarra, cantar y hacer sentirse enamorado hace que grandes fans de la comunidad LGBT esperen su participación en el festival tocando las sensaciones del público.

Surf Curse

El dúo de Los Ángeles conformado por Nick Rattigan y Jacob Rubeck, vibra con un sonido leno de tintes surf, melodías cinemáticas y un ambiente playero alocado para mover la melena arriba a bajo, su música ha llegado hasta la plataforma de Tik Tok con la canciòn "Freaks" y se ha convertido en uno los exponentes de Indie en la nueva era.

