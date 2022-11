Corona Capital 2022: todo lo que debes saber sobre el festival con 83 exponentes musicales

Tras un año sin festival y otro con varias restricciones y cancelaciones, el Corona Capital regresa este fin de semana con 84 cantantes y grupos, repartidos en tres días en el que esperan llenen de música y fiesta la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, las cabezas de este año son My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus.

Cada día del Corona Capital tendrá cinco escenarios, es decir el Corona, Vans, Corona Agua Rifada, Viva Tent y Bosque. Los primeros shows comenzarán a partir de las 14:30 y los últimos concluirán hacia las 00:30 horas, a excepción del concierto de My Chemical Romance, el cual comenzará a las 11:30 del viernes 18 y concluirá hasta las 01:10 de la madrugada del sábado 19, sumando más de 30 horas de música.

La primera banda, integrada por Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro, regresa al país, después de 14 años, y habiendo pisado la Ciudad de México sólo en tres ocasiones. 2005, 2007 y 2008; dando una presentación en Monterrey (2007), de ahí la euforia de los mexicanos por reencontrarse con los músicos de New Jersey.

Los Arctic Monkeys tienen tres años sin pisar Tierra Azteca, pero son igual de esperados por sus fans, más porque sus conciertos se caracterizan por tocar temas nuevos que después integran un disco, por eso sus seguidores esperan que su próximo álbum vea la luz este mismo año.

La exchica Disney regresa al país luego de ocho años y lo hace con su séptimo álbum de estudio, “Plastic Hearts”, del que se desprenden los sencillos “Midnight Sky”, su colaboración con Dua Lipa “Angels Like You” y sus covers de “Zombie” de The Cranberries y “Heart of Glass” de Blondie.

De las más de 80 bandas que se presentarán en esta doceava edición, destacan los números de Paramore, quienes vuelven después de cinco años de su último show en la CDMX. Este grupo encabezó el movimiento indie y emo la década pasada, se espera que también traiga música nueva.

Los fans de los Yeah Yeah Yeah´s están emocionados por su regreso, además la banda de Karen O, Nick Zinner y Brian Chase estará también en Guadalajara tocando su disco “Cool It Down”.

83 exponentes de la música se presentan este 2022.

32 horas de música se sumarán durante los tres días.

5 escenarios tendrán el festival en su edición doceava.

12:00 horas se abrirán las puertas del Autódromo.

21 food trucks habrá en la parte de comida.

735 pesos cuestan la renta de lockers para los tres días.

(Créditos: Facebook / Corona Capital)

En 2013 fue la primera edición donde no se incluyeron bandas latinas. Desde entonces solo se presentan bandas norteamericanas y europeas. El país del que más bandas visitan este festival es Estados Unidos, seguido del Reino Unido. De la primera edición hasta la edición 2014 el festival se realiza en octubre. Desde el año 2015 y hasta la fecha, se ha llevado a cabo el fin de semana del puente del 20 de noviembre. En la edición 2013 se implementó una app oficial del festival, misma que sigue hasta la fecha. Bandas como The Strokes, Pixies, Franz Ferdinand y Two Door Cinema Club han repetido participación en el festival. Los accesos de entrada para el festival estarán ubicados en Puerta 7 y Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

