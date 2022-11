"Me puedes prestar 20 mil": Mauricio Mancera exhibe fraude a nombre de Lambda García

La usurpación de identidad por medio de redes sociales ha sido una constante, y hasta los famosos han sido víctimas de esta situación. Este fue el caso de Lambda García, a quien lamentablemente le hackearon su cuenta de WhatsApp y por medio de ella comenzaron a pedir dinero a sus contactos, entre estos a Mauricio Mancera, el cual exhibió por medio de sus cuentas oficiales el fraude que se estaba haciendo a nombre del actor, de 35 años.

Este martes por la tarde, el concursante de MasterChef Celebrity segunda temporada publicó en su cuenta de Twitter una supuesta conversación con el actor y conductor en el que le pedía prestado 20 mil pesos, pues según tenía una emergencia. Evidentemente, Mancera no cayó, así que le hizo conversación hasta descubrir qué era lo que verdaderamente estaba pasando, pues sabía que su compañero no era el que estaba del otro lado de la pantalla.

Así intentaron estafar a Mau Mancera

En las capturas de pantalla que el ex conductor de Venga la Alegría compartió en la plataforma se puede ver cómo la otra persona le pide dinero prestado de forma urgente, asegurando que al otro día se los va a pagar. Sin embargo, Mau, como es su estilo cómico, le hace algunas bromas como: "Wey debes dos meses de tanda" y "Si quieres esa cantidad quiero saber qué pedo, ojalá no hayas recaído y compres tus drogas", frases que demuestran que sabía que Lamda no era el que le estaba contestando sus mensajes.

Posteriormente, le hizo creer al estafador que le iba a depositar por lo que le pidió su número de cuenta. Fue entonces cuándo le preguntó "A tú nombre", así que la persona contestó "Sí hazlo a mi nombre", entonces fue cuando Mauricio Mancera dio un mote falso del también ex conductor del programa Hoy, "Lambda Ipsilon Gabriel García? (...) Wey nunca te pregunté pero qué onda con Ípsilon? se la ma*ron tus jefes ya con Lambda tenías".

De esta forma es como fue terminando con la conversación, ya que después le aseguró que le daría el dinero en una "cena", no obstante, posteriormente con un gif de Bugs Bunny le dijo que no le daría el dinero. Ante esta curiosa plática con el farsante que se estaba haciendo pasar por el galán de telenovelas, Mau compartió las capturas de pantalla en su cuenta de Twitter, en la que colocó "Mi bonita conversación con el hacker de @lambgarcia".

En tanto, días antes Lambda García había compartido en su cuenta de Instagram, en donde está a punto de llegar al millón de seguidores, una imagen en la que anunció que habían usurpado su identidad en el servicio de mensajería, por lo que se podrían mantener en contacto con él a través de la plataforma de Meta. "Lo dejo por aquí: me hackearon WhatsApp. No soy yo. Cualquier cosa márquenme o por acá".

El actor anuncia que los hackearon Foto: Captura de pantalla

Personalidades como su ex compañero en el matutino de Televisa, Paul Stanley, así como Chiky Bombom, Mauricio Barcelata, Dalilah Polanco y Andrea Noli, entre muchos otros, le comentaron para darse por enterados de la situación o bien manifestarle que habían recibido un mensaje parecido al que mostró Mau Mancera en su cuenta de Twitter.

