Frente al espejo, Belinda sube la temperatura con entallado traje de baño

Belinda Peregrín Schüll o como todos la conocemos Belinda, es una bella cantante de 33 años de edad, que posee una larga trayectoria en el mundo de la música ya que comenzó siendo una niña con la actuación, tenía apenas 10 años. Luego de unos años lanzó su primer disco lo que la llevaría a que la consideraran una gran figura en la música pop latina.

La hermosa cantante estuvo en pareja con otro artista conocido Christian Nodal, quienes comenzaron su relación amorosa en el año 2020 y que en el presente año durante el mes de febrero llego a su fin. Ambos ya habían planeado casarse con una gran ceremonia, pero esto nunca se concretó.

Bella Belinda frente al espejo. Fuente: Instagram belindapop

Recientemente, Belinda participó de un reality show “La divina comida”, donde demostró que aún guarda mucha inocencia al no reconocer una palabra con doble sentido como lo es la “mazacuata”, la artista comentó: “¿Qué? ¿De qué me perdí? Oye, por favor, compartan el chiste. No tengo ni idea de que es esa palabra”, concluyó.

Hace muy poco la bella Belinda compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde cuenta con más de 15.7 millones de seguidores que apoyan a su artista favorita. La cantante suele ser muy activa en sus redes sociales, por lo que sube fotografías y videos de forma frecuente mostrando que sus diversos outfit y viajes.

Vestido entallado y transparente que dejo al descubierto la bikini de Belinda. Fuente: Instagram belindapop

En la reciente historia que subió se la podía observar con un vestido prácticamente transparente con tiras negras y que debajo del mismo se podía ver que Belinda contaba con una hermosa bikini de dos piezas totalmente ajustado, de color naranja con blanco la parte superior y totalmente negra la parte inferior.