Carmen Villalobos y los 7 bikinis con los que encendió las redes sociales

Cuando se cita el nombre de Carmen Villalobos, las personas saben de inmediato que se trata de una excelente actriz, modelo y hermosa mujer originaria de Colombia. Desde que debutó en la pantalla chica en el año de 1999, a la edad de 18 años, llamó la atención justo por las razones mencionadas, mismas que con el paso de los años se han incrementado para gozo de sus fans.

Al ser una mujer famosa, es natural que se encuentre muy activa en las redes sociales, donde les comparte a sus seguidores parte de su vida personal y profesional. De igual manera, a las chicas les da idea de qué tipo de atuendos ponerse para ocasiones especiales. Sin embargo, ha llamado la atención las que presume cada que sale de vacaciones: los tradicionales bikinis que la hacen lucir muy sensual.

Lo anterior tiene su lógica, pues al ser una modelo Carmen Villalobos sabe sacar provecho de las cámaras que la capturan para la posteridad con poses que han sido capaces de derretir a Instagram, donde comparte casi todas las instantáneas. Es natural que tenga todo un ejército de followers, pues comenzó a ganarse su corazón con su trabajo en la televisión. Es recordada por producciones como "Amor a la plancha" (obtuvo su primer papel de relevancia), " Dora, la celadora", "La Tormenta" y "Amores de mercado" entre otras no menos importantes.

Carmen Villalobos es originaria de Medellín, Colombia (Foto: IG @cheeryviruet)

Carmen Villalobos es amante de la naturaleza (Foto: IG @cvillaloboss)

Carmen Villalobos, la actriz que conquistó Instagram

Con casi 21 millones de seguidores en Instagram, Carmen Villalobos puede presumir de su éxito y fama. Este número es relevante, pues muchas famosas siempre batallan por conseguirlos a través de dinámicas o imágenes que reten a la censura de la plataforma, pero este no es el caso de la colombiana, cuya personalidad ha encantado a quien la conoce a través de su trabajo. En la actualidad participa en la telenovela "Hasta que la plata nos separe", la cual ha sido todo un éxito.

Carmen Villalobos es una reconocida actriz y modelo (Foto: IG @cheeryviruet)

Carmen Villalobos es fan del universo de Harry Potter (Foto: IG @cvillaloboss)

Cabe destacar que la paisana de Shakira, pues nació en Barranquilla, coincide en muchos de los gustos de sus admiradores: le encantan los animales (en especial los perritos), todo el universo de Harry Potter, pues ha visto todas las películas y leído los libros de principio a fin. También adora la naturaleza, en especial el mar y la playa, escenario donde siempre modela bikinis coquetos que se llevan las palmas.

Carmen Villalobos adora a los perritos (Foto: IG @cvillaloboss)

Carmen Villalobos siempre se escapa a la playa cada que puede (Foto: IG @cvillaloboss)

De esta forma, la ex de Sebatián Caicedo ha sabido enamorar a las personas y para muestra basta echarse un clavado a los comentarios de cualquier publicación: "Me encanta saberte plena y feliz Carmela! No te mereces menos", "La más bella y nadie puede decir que no", "Esoooo, nosotros somos los más felices de verte así de feliz y plena en tu vida hermosa", son algunos de los mensajes que le escriben a Yorley del Carmen Villalobos Barrios, nombre completo de la celebridad.

Carmen Villalobos estuvo casada con Sebatián Caicedo (Foto: IG @cvillaloboss)

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz posa en lencería negra y pantalón ajustado: "Me veo bien tierna"

VIDEO: Chambelanes no aguantan al a quinceañera y la tiran dos veces, así le arruinaron el baile

María Chacón y los 10 bikinis con los que ha subido la temperatura de las redes