A la orilla del mar, Galilea Montijo paraliza la red en ajustado traje de baño

Galilea Montijo es una presentadora de televisión y actriz de televisión que es conocida por haber participado de varias telenovelas de nuestro país y que gracias a sus actuaciones, se ha ganado el cariño de todo el público. A sus 49 años demuestra que la edad no es un impedimento para presumir su belleza y es una de las mujeres más lindas de todas. A través de un video de Instagram, confirmó que es dueña de una silueta única y elevó la temperatura con un ajustado traje de baño.

La incursión de Galilea Montijo en la televisión se dio en la década del ’90 participando de varios programas y luego empezó a ser parte de varias telenovelas, como la del año 2006 en donde fue la gran protagonista llamada ‘La verdad oculta’. Pero, su nombre está asociado al éxito televisivo ‘Hoy’, donde está al frente de este matutino de Televisa durante 15 años. En relación a esto, la nacida en Guadalajara explicó: “Me motiva mucho la estabilidad en mi familia. Este programa ha sido parte de mi vida”.

Galilea Montijo, actriz de 49 años. Fuente Instagram @galileamontijo

Pero, quizás no sabías que si bien incursionó en la actuación y en el modelaje, Galilea Montijo tuvo las intenciones de ingresar en el mundo de la música y a uno de los grupos más populares de todos, como lo fue Garibaldi. Sobre esto, la actriz declaró: “No me rechazaron, simplemente me dijeron que la niña no canta y no canté”.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 10 millones de seguidores, Galilea Montijo elevó la temperatura con un video que confirmó porqué es una de las mujeres más lindas de todas. La conductora de 49 años posó desde la playa con un ajustado traje de baño que dejó sin palabras a sus fans.

En cuanto a la vida personal de Galilea Montijo, contrajo matrimonio con el deportista Fernando Reina Iglesias con quien tuvo un hijo. En los últimos días, la actriz había estado presente en un evento de moda y se llevó todas las miradas, luciendo un conjunto increíble donde presumió sus curvas.