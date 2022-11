FOTOS: Maná conquista el corazón chilango

Maná, dicen, significa “energía positiva”. Y tal vez es cierto porque Fher, Alex, Juan y Sergio se retrasaron más de una en salir al escenario del Foro Sol y, en cuanto comenzaron los acordes de “Cómo te deseo”, los chiflidos y las mentadas se transformaron por un rugido celebratorio, en un coro de monumental que cantaba “na,na, na, cómo yo te adoro, na, na, na”.

De pronto, 50 mil personas viajan a los incipientes años 90, cuando el Rock en tu idioma estaba en su apogeo y se discutía ya si el grupo jalisciense estaba más cerca del pop que del rock, suena “De pies cabeza”.

Después de “Ángel de amor” arrancan con “Corazón espinado”, de finales de los 90, un tema que, de la mano de Carlos Santana, abrió fronteras para la música latina, tras colocarse este sencillo entre los primeros lugares de las listas de popularidad, que incluso les mereció un Grammy.

“Qué bonito se siente estar en el corazón de México, la grandiosa Ciudad de México. Nuestra emoción es enorme y esta noche la vamos a pasar de poca madre”, dice Fher. La ovación.

(Créditos: Cortesía OCESA / Liliana Estrada)

Llega entonces “Manda una señal” y otro gran éxito del grupo nacido en 1986, “Labios compartidos”. El coro monumental se desgañita. El desamor, esa experiencia universal.

“Esta noche queremos traer un poco de lo que hicimos en nuestros primeros discos, cuando ya teníamos la preocupación de cuidar nuestro planeta. Cuando escribí esta canción no tenía hijos, pero se la quiero dedicar a todos los pequeños del planeta”, dice Fher antes de interpretar “¿Dónde jugarán los niños?”.

Entonces, el recordatorio de un tiempo cercano, que se siente ya eterno: “Seguimos vivos después de una gran tragedia que nos pasó por encima, mucha gente se fue al cielo, nosotros seguimos vivos y por eso esto es una celebración de vida”, dice. Y sí, hace tan sólo dos años era imposible congregar la memoria, el canto, el baile y la vida. Y porque aquí seguimos y por los que se fueron cantan “Vivir sin aire”.

Fher anuncia que este concierto está siendo grabado. El coro monumental saluda a las cámaras con una efusión de quien se sabe vivo.

(Créditos: Cortesía OCESA / Liliana Estrada)

“Nos emociona mucho estar en todos lados, pero aquí es como estar en las nubes”. Así, entre nubes, le cantan a la “Mariposa traicionera”.

Unos acordes conocidos: las cuerdas de Juan y Sergio se unen. Un clásico. Oye, mi amor, no me digas que no y vamos juntando las almas.

Fher llama a su coro. “¡Ieoh, ieoh, a huevo!”. La energía positiva, el Maná, se siente en todo el lugar y vamos juntando los cuerpos, a huevo.

La batería toma el timón, Alex canta “Como un perro” y sigue con esa rola que entonces escandalizaba en la radio por su lenguaje urbano y por un chingado por ahí insertado: “Me vale”. Después, Alex se avienta un solo posible con 40 años de experiencia, la vibración de los platos y los tambores se sienten en el cuerpo.

Fher aparece en medio del Foro Sol y aclama de nuevo a su coro monumental: ¡culeeeero! Y la banda chilanga le responde con furor a los tapatíos, para cantar una de Juan Gabriel, un clásico del repertorio emocional de una nación: “Se me olvidó otra vez”. Y qué bonito suena, caray. Continúan con “Clandestino” y con “El reloj Cucú” dedicada al padre de Fher y a todos los que se han ido.

“Te lloré un río” salido del disco que catapultó a la fama a Maná en 1993, “¿Dónde jugarán los niños?”, es cantado por todos, igual que “Huele a tristeza”, del mismo álbum.

“Eres mi religión”, “En el muelle de San Blas”, “Clavado en un bar”, son el preámbulo del final. La euforia. “¡Viva México, cabrones!”, grita Fher. Y pues, qué viva. ¡Otra, otra, otra! El final: Rayando el sol. La canción de una época lejana ya, cuando era más fácil llegar al sol que al corazón, oh, eh, oh, desesperación. Y un regalo: un Foro sol encendido con lámparas de celular. “Esta noche es inolvidable para los Manás, ya no nos volvemos a ir tanto tiempo, los amamos mucho, México”. Rayando el Sol… en una noche fría de noviembre, oh, eh, oh.

