Sofía Rivera Torres enciende la red en ajustado bikini negro que destaca sus curvas

Sofía Rivera Torres volvió a dar lecciones de moda con un look de playa. En sus cuentas de Instagram y Facebook la conductora y actriz compartió una serie de fotografías en las que se lució con un ajustado bikini negro con el que destacó sus curvas y encendió las plataformas, robando miradas y suspiros al confirmarse como una de las mujeres más bellas de la pantalla chica.

La presentadora y esposa del conductor Eduardo Videgaray, conquista a sus miles de fanáticos con atrevidos looks, con los que deja ver su figura trabajada, siendo los de playa o alberca los outfits con los que causa cientos de reacciones, recibiendo halagadores mensajes, entre los que destacan los de su pareja, quien nunca pierde la oportunidad de dejarle algún pícaro comentario.

Sofía Rivera Torres presume cuerpazo en bikini

Rivera Torres compartió este sábado una serie de imágenes en las que se le ve tomando el sol y disfrutando del mar en Los Cabos, Baja California Sur, con un look que le hizo resaltar su belleza y la coronó como reina de estilo, recostada en un camastro, la actriz presumió cuerpazo, así como desde la arena, con una instantánea en la que posó de espaldas y mostrando su curvilínea silueta.

Sofía conquista las redes con su belleza. Foto: IG @sofiariveratorres

"I saw the green velvet. I’m shooting my shot" (Vi el terciopelo verde. estoy disparando mi tiro), fue la frase con la que la conductora acompañó la publicación, recibiendo comentarios de sus más de 800 mil seguidores en Instagram, más otros miles en Facebook, quienes quedaron encantados con el atuendo, pues en las fotografías se ve a Sofía vistiendo un revelador y ajustado traje de baño de dos piezas.

La actriz, que forma parte del elenco de la telenovela "Cabo", en la que comparte créditos con otras bellas mujeres, como María Chacón, y la protagonista de la historia, Bárbara de Regil, dio clases de moda al lucirse en un bikini negro muy chic, conjunto que destaca por su top de escote pronunciado formado por dos triángulos, a juego con una pequeña panty con la que la conductora pudo presumir sus curvas.

Que Sofia más hermosa, que tengas un buen sábado cuídate ojalá te siga viendo espectacular Cabo", "Dios mío a mi me va dar algo", "Cuerpazo", "Que hermosura me fascinas bombón", "Uff diosa mi muñequita hermosa", "Chiquibaby on fire" y "No me pierdo #Cabo porque sales tú", son sólo algunos de los comentarios que recibió de sus fans, quienes en sólo unas horas le han dejado más de 10 mil "me gusta".

La conductora presume cuerpazo. Foto: IG @sofiariveratorres

Sofía comenzó su carrera en televisión en el año 2014 como conductora y hoy se coloca como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y las redes sociales, donde destaca por presumir sus coquetos y atrevidos atuendos como el bikini negro que dejó ver en sus reciente fotografías.

La presentadora contrajo nupcias en el año 2020 con el conductor de "La Corneta" en una pequeña ceremonia, esto debido a la pandemia de Covid-19, y aunque la pareja fue criticada al principio de la relación por la diferencia de edades, demuestra tener una buena relación.

Enamora desde el mar con su atrevidos looks. Foto: IG @sofiariveratorres

