Exhorta Poder Legislativo a Secretaría de Honestidad Estatal investigar el Decreto 2455 por el cual ISSSTE adeuda 3 mmdp

Con 37 votos a favor, el Parlamento de la LXVI Legislatura local aprobó el Punto de Acuerdo propuesto por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Benjamín Viveros Montalvo, por el que se exhorta a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública inspeccione y dé puntual seguimiento a lo establecido en el Decreto 2455.

Respecto al Convenio de Reconocimiento de Adeudo Celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado y el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respecto de los adeudos a cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). Y en caso de encontrar irregularidades, inicie los procedimientos administrativos y legales contra quienes resulten responsables.

Lo anterior, debido a la deuda histórica que el Gobierno del Estado de Oaxaca mantiene con el ISSSTE y que se arrastra desde el año 2008 generando un impacto financiero severo, que alcanza la cantidad de casi tres mil millones de pesos.

Mencionó que lo anterior fue a consecuencia de que, de los años 2008 al 2020, los gobiernos estatales ignoraron su obligación de pagar las cuotas y aportaciones al ISSSTE, condenando a los trabajadores a la incertidumbre.

Ello fue calificado por el también Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena como un acto de corrupción monumental, una omisión deliberada que no solo afectó las finanzas públicas, sino que pisoteó los derechos de miles de trabajadores de la Administración Pública Estatal.

Al hacer uso de la palabra en la tribuna más importante del pueblo, señaló que, "Oaxaca no puede seguir permitiendo que los recursos destinados a la seguridad social de sus trabajadoras y trabajadores sean administrados de manera opaca y discrecional".

Viveros Montalvo mencionó que este adeudo no solo es una cifra en los libros contables, sino también, es el reflejo de una omisión sistemática que afecta directamente a las y los trabajadores del estado, a quienes se les ha negado el acceso a prestaciones a las que legítimamente tienen derecho.

También representa una muestra de cómo la falta de transparencia y la irresponsabilidad administrativa de la administración pasada-particularmente-puede lesionar gravemente las finanzas públicas y la confianza ciudadana en sus instituciones.

Destacó que, en marzo de 2021, en un intento por remediar esta situación, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE, sin embargo, a la fecha no existen pruebas de que el Ejecutivo haya cumplido con la obligación de informar detalladamente a este Congreso sobre el estatus del mismo.

En este contexto resaltó que gracias a la política de no endeudamiento del Gobernador Salomón Jara y a la responsabilidad del pago con esta deuda, se ha podido salir adelante, empero remarcó que no serán omisos ni solaparán a quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de corregir esta deuda y no lo hicieron, porque prefirieron encubrir la corrupción y proteger a quienes se beneficiaron de este desfalco