TXT realiza su primera visita a Latinoamérica con "Music Bank" y anuncian su próximo álbum

TXT, acrónimo de TOMORROW X TOGETHER, se ha convertido en uno de los líderes de la cuarta generación del K-Pop. El grupo K-Pop tiene varios planes de cara al 2023, además finalizaron con gran éxito su primera gira mundial y cerrarán con broche de oro en el Music Bank.

Apodados como los "It Boys" por crear tendencias y llamar la atención de fans y extraños con su música y estilo de moda, TOMORROW X TOGETHER se perfila como uno de los grupos que consolidarán esta nueva ola del K-Pop. Luego de 19 conciertos y visitar 13 ciudades alrededor del mundo, la banda surcoreana finalizó su primera gira "ACT: LOVESICK"

También se convirtieron en ser el primer acto K-Pop en presentarse en el Festival Lollapalooza, el final de su tour fue la etapa de Asia con el último show en Manila. Sin embargo, aún tendrán una presentación más para cerrar el año y es que TOMORROW X TOGETHER visitará por primera vez Latinoamérica.

TOMORROW X TOGETHER cantará por primera vez en Chile con el "Music BanK"

Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai viajarán por primera vez a Latinoamérica, TOMORROW X TOGETHER será parte del "Music Bank 2022".Este es uno de los festivales más conocidos en el K-Pop y después de varios años regresará a Chile, el concierto se realizará este sábado 12 de noviembre en el Estadio Monumental, en Santiago.

Será la primera vez que TOMORROW X TOGETHER cante ante su público latino y sin duda será un gran referente para que realicen conciertos en varios países. Sin duda, será una gran oportunidad para las MOA chilenas y de otras partes de Sudamérica. La alienación la completan NCT Dream, The Boyz y (G)I-Idle.

TOMORROW X TOGETHER regresará en 2023

Pero eso no es todo, la boyband ya tiene planes para el siguiente año. Después de su presentación en el Music Bank de Chile, los idols se prepararán para lanzar su nuevo álbum. TOMORROW X TOGETHER tendrá un comeback en 2023, así lo confirmó Jiwon Park, CEO de HYBE. Aunque aún no hay fecha ni título, los idols se reunirán con MOA en enero.

