Toma asiento antes de conocer las consecuencias de la partida de Shakira a Miami

Shakira es una de las cantantes latinas más exitosas de todas y lo demuestra con cada canción que lanza y que permite que rápidamente se convierta en una de las más escuchadas. La colombiana de 45 años está atravesando un difícil momento en lo personal luego de lo que fue su separación de Gerard Piqué y por los problemas de salud que aqueja su padre y es por eso que se mudará a Miami junto a sus hijos el año próximo. Pero, antes de abandonar Barcelona, deberá afrontar algunas consecuencias.

En los últimos días y con motivo de la celebración de Halloween, Shakira compartió una serie de fotos de cómo se produjo para Noche de Brujas y se la puede ver disfrazada de la Mujer Maravilla con un atuendo que se llevó todas las miradas. En el posteo, colocó el mensaje: “De porrista a súper héroe. La mujer maravilla fue mi primer disfraz. Halloween, la excusa perfecta para sublimar deseos de infancia”. Previo a esto, se había disfrazado de porrista con una minifalda roja y una remera que decía: “Milan y Sasha Team”.

Shakira disfrazada para Halloween como Mujer Maravilla. Fuente Instagram @shakira

Lo más difícil en la vida de Shakira ha sido tener que superar la separación de su ex esposo Gerard Piqué, quien luego de una relación de más de diez años, pusieron punto final a su relación. El motivo fue que el ahora ex futbolista español le fue infiel con una joven de 23 años que trabajaba en la empresa Kosmos, llamada Clara Chía Martí y quien se convirtió en la nueva novia. Es por eso que, la cantante colombiana se mudará a Miami, pero no será nada fácil.

Clara Chía Martí y Piqué. Fuente Instagram @clarachiamarti88

Tras una larga negociación entre Piqué y Shakira, lograron llegar a un acuerdo y la intérprete de ‘Monotonía’ podrá mudarse a Miami en 2023 con los dos hijos de la pareja. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya manifestó que no hay una medida cautelar que impida que la cantante se mude con Sasha y Milán, pero deberá presentarse el día del juicio por evasión al fisco.

Shakira se mudará a Miami con sus hijos. Fuente Instagram @shakira

Otro problema que deberá solucionar Shakira es qué es lo que va a hacer con la lujosa mansión que construyó en Esplugues de Llobregat, lugar donde la cantante vivió allí durante doce años y que tenía su propio estudio y se comunicaba con la casa de sus suegros. Además, en España tiene tres empresas, donde es la única socia y deberá decidir si las disuelve o continúa con ellas.