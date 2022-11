Marlene Favela paraliza la red en entallado vestido verde

Marlene Favela causó furor entre sus millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que se ha caracterizado por mostrar los atuendos más modernos, como el entallado vestido verde con el que paralizó la red social, confirmándose como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, y con el que también dio cátedra de estilo para las mujeres maduras que buscan lucir sofisticadas sin perder la coquetería.

La guapa protagonista de telenovelas, que celebró sus 45 años hace unos meses, se ha convertido en un ícono de moda para las mujeres que como ella pasan de los 40 pero desean lucir siempre en tendencia, como lo demuestra con los outfits que deja ver en redes, con los que ha ganado miles de "likes" al presumir los looks ideales para cada temporada, y que son perfectos para destacar la silueta.

Marlene Favela conquista en vestido entallado

Fue a través de su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que suma 5.7 millones de seguidores, donde Marlene compartió una serie de instantáneas en las que se le puede ver posando desde diferente escenarios, imágenes con las que dio a conocer que ya está lista para comenzar con su nuevo proyecto, pues la actriz está confirmada como parte del elenco de la telenovela "El amor invencible", del productor Juan Osorio.

Marlene presume cuerpazo en entallado vestido. Foto: IG @marlenefavela

"#elamorinvencible muy pronto por @televisa de @juanosorio.oficial #columbavillareal" y "Nuevo comienzo. Nuevo look #columbavillareal mi nuevo personaje #mekeup by @ger.parra", fueron las frases con las que Favela acompañó las publicaciones en Instagram, red social donde se ha convertido en una de las favoritas por sus looks y belleza, lo que se confirma con los cientos de comentarios que le dejan.

En una de las imágenes se puede observar a la guapa estrella de las telenovelas mostrando su look de cuerpo entero, y posando de frente en el entallado vestido verde, prenda que destaca por su corte que se ciñe a la perfección a la silueta de Marlene, y por su color, pues se trata de un tono llamativo que hizo lucir al máximo su nuevo look, pues para su nuevo personaje cambió el color de su cabello.

Con poco más de 90 mil "me gusta" entre las tres fotografías, Favela volvió a coronarse como una fashionista y sobre todo dejó ver su belleza, destacando su atuendo por ser perfecto para brillar en cualquier evento, pieza de estilo strapless que la actriz combinó con unas estilizadas sandalias de tacón en el mismo tono encendido que la prenda.

La actriz comienza un nuevo proyecto. Foto: IG @marlenefavela

Su última aparición en la pantalla chica fue en la telenovela "La desalmada", producción de José Alberto "El Güero" Castro, en la que compartió pantalla con famosos como Livia Brito, Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina, y recientemente se mostró en otra faceta al ser concursante del programa "Top Chef VIP", del que lamentablemente no salió victoriosa, coronándose como ganador el conductor Lambda García.

La bella actriz incursionó en la actuación desde finales de los años 90, con melodramas como "Por tu amor", "Infierno en el paraíso", "Mujeres engañadas", y "La intrusa", sin embargo ganó mucha popularidad al interpretar a Rosaura Ríos Olivares en la telenovela "Gata salvaje", en el año 2002; hoy, a 20 años, ya está consolidada como estrella de las telenovelas y referente de estilo.

La guapa estrella de telenovelas cambió de look. Foto: IG @marlenefavela

