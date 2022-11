La protagonista de "Hasta el viento tiene miedo" regresa al cine con otra película de terror

Dieciocho años tenía Norma Lazareno cuando protagonizó la cinta “Hasta el viento tiene miedo” en 1968, donde impactó al público y productores con un grito de terror de tal calidad, que se ha convertido en una escena clásica e imperdible para los amantes del género, hoy en honor a ese trabajo y a su carrera, la actriz forma parte de “La Exorcista”, donde recrea esta toma.

Lazareno trabajó esa cinta clásica con el director mexicano Carlos Enrique Taboada, quien fue como su padrino en esta carrera, con él hizo también “El libro de piedra”, y tan aficionado era a los gritos que daba en las escenas de terror, que le pidió a Norma que grabara algunos para otras películas.

“Acepté porque era un honor que un señor como él pensara que mis gritos eran de los mejores que había escuchado, tuve oportunidad de escucharlos en algunas películas, pero no digo cuales para no herir a nadie, pero era chistoso porque en mi casa mis hermanos hasta me aventaban almohadas para que me callara”, recordó.