Dramas coreanos poco conocidos que puedes encontrar en Netflix y ver hoy mismo

Netflix es una de las principales plataformas de streaming en México, su extenso catálogo ofrece diversos tipos de series y películas de otros países, como los doramas coreanos. Algunos títulos se encuentran escondidos, pero te podemos recomendar algunos de ellos.

Las categorías de la plataforma no siempre muestran el total de las series que puedes ver en Netflix, por ello hay algunos dramas poco conocidos que seguramente no has visto, pero son muy populares en su país. Checa estas recomendaciones y arma tu maratón de fin de semana.

3 Series coreanas que puedes encontrar en el catálogo de Netflix

Buen doctor

Es una de las tantas versiones de The good Doctor. En su versión coreana, sigue la vida de un joven con autismo, cuya mentalidad es igual a la de un niño de diez años. Sin embargo, tiene una memoria fotográfica que lo convierte en un genio de la medicina. Cuando entra al hospital, conocerá a una compañera que lo ayudará a adaptarse, además experimentará sentimientos por la joven.

Sueña sin límites

Es uno de los doramas clásicos que toda fan debe ver. Sigue la vida de una talentosa y arrogante estudiante de canto. Cuando su familia se enfrenta a problemas de dinero, su hermana es extorsionada po run prestamista, por lo que debe renunciar a su sueño de ser famosa. Sin embargo, audiciona para entrar a la Escuela de Artes Kirin, pero es rechazada. El director de la escuela le dará una oportunidad, pero a cambio deberá reclutar a otros estudiantes.

Holo, mi amor

Este dorama de romance es uno de los más populares. Sigue la vida de un hombre dueño de una empresa de biotecnolía, quien a pesar de sus inventos, logra hackear una red, por lo que es perseguido y dado por muerto. Por otro lado, existe una joven mujer que sufre de una rara enfermedad que le impide recordar los rostros de las personas, pero descubre una inteligencia artificial que tiene la misma apariencia que el dueño de la empresa y de quien se enamora a pesar de no ser real.

