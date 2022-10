Manelyk González presume su torneada figura con elegante atuendo deportivo

Manelyk González es una de las influencers más polémicas en el medio del espectáculo, pese a ello se ha ganado el cariño del público gracias a que no teme decir lo que piensa y se muestra sin filtros ante sus fans quienes la llenan de halagos en sus fotografías donde presume su escultural figura.

La estrella de "Acapulco Shore" dio un giro a su vida de excesos y constantes fiestas para enfocarse en una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación que son su secreto para un físico envidiable que no duda en presumir con diminutos bikinis o ajustados conjuntos deportivos.

La pasión de la también empresaria por el mundo fitness la llevó a ser la portada de la revista "Mujer in time" en la que, entre otras cosas, habla de sus proyectos y el empoderamiento femenino. Aunque fueron las fotografías que compartió en redes sociales las que arrancaron suspiros entre sus más de 15 millones de seguidores en Instagram.

En las imágenes la exparticipante de “La Casa de los Famosos” presume su torneada figura con un atuendo deportivo en color rosa y crop top negro que combinó como una visera con un estilo moderno perfecto para jugar en temporada de calor. También posó con un conjunto en tono azul marino que lleva detalles en la cintura y la parte alta, al igual que el anterior, con tenis blancos.

Cirugías de Manelyk González

Aunque Manelyk González optó por dejar de lado los procedimientos estéticos para conservar su figura con ejercicio, no teme mencionar las cirugías a las que se ha sometido y por las que también puede presumir un físico impactante que acapara las miradas en redes sociales.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para "De primera mano", la influencer contó a detalle cada una de las cirugías a las que se había sometido. La primera de ellas fue una liposucción ya que deseaba quitarse unos "gorditos" de la cadera.

“La primera cirugía que me hice fue la liposucción porque tenía muchos gorditos en la cadera, en realidad nunca fue que estuviera gordita, pero usaba los pantalones muy abajo, comía como si no hubiera mañana y no hacía ejercicio, entonces se me hicieron gorditos (…) lo odiaba por completo y me hice la lipo para que me quitaran esto”, dijo.

Manelyk González revela las cirugías a las que se sometió. Foto: IG @manelyk_oficial

Aunque en un inicio no consideró operarse el busto, durante unas vacaciones en Playa del Carmen tomó la decisión de hacerlo y para ello optó por implantes de 240 gramos en cada uno de los pechos. “Me hice la bichectomia, o sea los cachetes; pero no la recomiendo tanto. Ácido hialurónico en la nariz, en la boca... Los dientes”, añadió.

También relató su experiencia con las inyecciones de biopolímeros que se consideran uno de los procedimiento más riesgosos y que han generado problemas de salud en otras famosas como Alejandra Guzmán. Debido a ello decidió viajar a Colombia para que se lo extrajeran y así no sufrir las consecuencias.

