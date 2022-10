Ella es Ludwika Santoyo, la hermosa actriz que derrocha su belleza en “La Rosa de Guadalupe”

Ludwika Santoyo inició su camino por los escenarios a los 5 años, cuando estudió en la Escuela de Actuación, Artes Escénicas y Audiovisuales Argos “Casazul”, teniendo la tutela de la maestra Paloma Arredondo y Erika Moran. Desde entonces, la joven ha sido una constante de la pantalla chica.

Su primer proyecto fue en la tercera temporada de la serie Capadocia, donde le dio vida a la hija del juez Guita. Además, participó en la película Huérfanos, dirigida por Guita Schyfter, dando vida a Josefa Ocampo. También participó en las series Dos lunas, La piloto, Las Buchonas y José José, el príncipe de la canción. Asimismo, ha salido en varios capítulos unitarios como Confesiones de más allá, Fortuna, La Rosa de Guadalupe y Cómo dice el dicho.

La actriz chilanga ha apostado también por las redes sociales, donde TikTok se ha convertido en su cuenta más fuerte (Foto: Instagram/ @ludwikasantoyo)

Sin embargo, hay dos proyectos que la han marcado como actriz. El primero fue Milagros (La divina Infinita), interpretando el personaje de Lupita, donde estuvo trabajando junto con Marlene Favela y Aitor Iturrioz para Estados Unidos. En cambio, el segundo fue Kipatla, en donde interpretaba a Paula.

Esta última serie, revela la oriunda de la Ciudad de México, fue el primer trabajo que le dio reconocimiento. “Recuerdo haber estado en Six Flags con mis amigas y dos niñas en frente de mí, se estaban secreteando y las escuche decir ‘¿ella es la de Kipatla?’, y la otra niña le contestó ‘no sé, a ver pregúntale’ y le decía la otra niña ‘no pregúntale tú’, en ese momento no sabía que hacer de la emoción y de los nervios que me dio”, contó.

A su vez, la actriz chilanga ha apostado también por las redes sociales, donde TikTok se ha convertido en su cuenta más fuerte con más de dos millones de followers. Inició como creadora digital por uno de sus compañeros que tuvo la idea de empezar un canal de YouTube con varios amigos actores, dividido por secciones, en donde su hermano (Gabriel Santoyo) y ella tenían la sección de deportes.

Ludwika Santoyo manifestó que, si tuviera que elegir entre ser creadora de contenido y actriz, elegiría la actuación, porque es una carrera que ha comenzado gracias al apoyo de sus papás desde hace 11 años. “En ella me he nutrido demasiado, es una carrera hermosa de autoconocimiento, la cual te lleva a reconocer tu dualidad y abrazarla”, señaló.

Su primer proyecto fue en la tercera temporada de la serie Capadocia, donde le dio vida a la hija del juez Guita (Foto: Instagram/ @ludwikasantoyo)

Sigue leyendo:

Cynthia Rodríguez presume belleza en vestido de transparencias, ideal para el Día de Muertos

Maya Nazor enciende la red con su movimiento de caderas al ritmo de reguetón

Irina Baeva: 3 modernos bikinis con los que se corona como reina de estilo