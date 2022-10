El sentido mensaje de Alex Rodríguez a JLo tras su casamiento con Ben Affleck que da la vuelta al mundo

El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck revolucionó al mundo por la alegría de seguir apostando por una relación amorosa que pudo cruzarse hace 20 años pero se trunco a punto de relajarse antes de volver a salir. Ahora, que se dio, todo marcha peor de lo que se está

luego de que saliera a la luz que Jennifer Lopez tenía problemas con Ben Affleck, el cantante Alex Rodriguez mandó un caluroso mensaje a su exprometida, dejando muy claro que JLo fue siempre una de sus debilidades.

JLo y Alex sin peles.

Días atrás Ben Affleck abandonó su lugar de residencia con la Diva de Bronx. Incluso fuentes cercanas a la pareja aseguran que desde que se casaron, el actor y la cantante no han estado en los mejores términos y abundan las teorías de un divorcio.

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez rompieron su compromiso en abril de 2021 después de cuatro años de noviazgo y pocos días atrás él estuvo como invitado especial en “Who’s Talking to Chris Wallace?”, donde reveló sus verdaderos sentimientos sobre la relación de JLo y el actor de Ben Affleck. “Mira, con Jennifer Lopez fue una muy buena experiencia”, comenzó.

Alex Rodirguwz pensó bien para rematar su dea.

Por otro lado, en parte de su relato, Alex abrió su corazón para darle buenas vibras a su ex novia: “Le deseo a ella y a sus hijos, que son muy inteligente, hermosos y maravillosos, les deseo lo mejor de lo mejor”, confesó Alex Rodríguez, que a su vez continuó diciendo que “Diría que me alegro de no ser nunca candidato presidencial porque acabaría conmigo”, concluyó Alex Rodriguez bromeando.