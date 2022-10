People Choice Awards 2022 | Celeste Pellegrini es la única influencer mexicana nominada

Será el próximo martes 6 de diciembre de 2022 cuando se lleve a cabo la entrega de premios de los “People Choice Awards”, y este miércoles 26 de octubre se dio a conocer la lista de todos los nominados, y vaya sorpresa la que nos llevamos al ver entre todos los famosos el nombre de Celeste Pellegrini, quien ganara gran popularidad hace algunos años luego de formar parte del polémico team badabun.

Debido a su nominación El Heraldo de México habló en exclusiva con esta joven influencer sobre su sentir al saber que es una de las favoritas para ser nombrada como “la mejor influencer latina” de este 2022.

Celeste asegura que “aún no le cae el 20”

Nombres como Brad Pitt, Ryan Reynolds, Tom Cruise, entre muchos otros más se encuentran entre las diversas ternas de nominaciones de estos famosos “People Choice Awards”, por lo que en entrevista con Celeste Celeste Pellegrini nos dijo aún estar asimilando su nominación.

“Cuando me dijeron que estaba nominada, no me la creía, sigo sin creermela de hecho, estoy en la etapa de aceptación y reconocimiento, como que todavía no me cae el 20 de todo lo que hemos logrado mi equipo y yo, estoy muy feliz no hay más que agradecimiento en mi corazón”, dijo Celeste Pellegrini

Por otra parte quien fuera parte de Badabun revela que es muy satisfactorio ver como ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años en los que ha dedicado su vida a la creación de contenido para redes sociales, pues es evidente su crecimiento no solo en calidad de imágenes y contenido sino su desenvolvimiento ante una cámara pues asegura que “le apasiona muchísimo esto”.

Cumplió el sueño de su familia y también el de ella

Pocos saben que Celeste Pellegrini estudió medicina, esto por darle gusto a su familia quienes le pedían tener una carrera que la respaldara en dado caso de que su sueño de ser creadora de contenido no diera frutos, finalmente la influencer logró terminar su carrera como médico, sin embargo, a la par de sus estudios Celeste comenzó su trayectoria en redes sociales.

Y lo que se convirtió en un hobbie para ella y su entonces novio (pues actualmente es su esposo), ahora la ha llevado no solo a tener grandes ingresos monetarios sino también la han colocado entre los nominados de los People Choice Awards 2022.

“bien, me apoyaron en todo momento…están super orgullosos de mí (su familia), me apoyan muchísimo, les he demostrado que no estoy haciendo cualquier cosa y esta nominación lo dice todo” comentó Celeste Pellegrini

Así le dieron la noticia de su nominación

Pese a tener más de 3 millones de seguidores en redes sociales, Celeste atravesó un momento difícil como creadora de contenido pues no estaba recibiendo la respuesta del público como ella hubiera querido, por lo que empezó a enfocarse en otro proyecto que no tenía nada que ver con las redes, cuando de repente recibió una llamada de su representante sol.

En entrevista para El Heraldo de México, Celeste Pellegrini nos contó que ella pensaba que se trataba de alguna campaña o algo de trabajo pero que jamás imaginó que era sobre su nominación.

“...jamás me imaginé que fuera una nominación, en ese momento me fui al baño, empecé a brincar y gritar por que me dijeron que no podía decir nada…obviamente le dije a mi esposo nos abrazamos, lloramos y nos pusimos muy felices”, contó Celeste Pellegrini

Evidentemente muy conmovida Celeste habló de la posibilidad de poder llegar a ser la ganadora de la terna de “Influencer latino 2022” de “Los People Choice Awards” y aseguró que quiere mejorar todavía más su contenido y llegar a muchas más personas.

“Si me nominaron tengo que merecerme eso, ¿no?, tengo que hacer que valga la pena esa nominación y cuando me volteen a ver y se pregunten el porqué me nominaron vean y digan ‘ok ya sé por qué la nominaron’”, dijo Celeste

Finalmente, Celeste compartió su inquietud de colaborar con Kenia Os, quien actualmente está más dedicada a la música pero que en sus inicios comenzó en las redes sociales, por lo que la ahora nominada a “influencer latino 2022” de “Los People Choice Awards” dijo querer hacer algo con la sinaloense como un video en Youtube o hasta un reto o algo divertido pues cree que pueden hacer “algo muy cool”

