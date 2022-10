Cine de Oro: ¿Qué decían las cartas que escribió la actriz Miroslava Stern antes de quitarse la vida?

El Cine de Oro mexicano está lleno de historias trágicas y de desamores, pero una de las que más han llamado la atención es la de la actriz checa Miroslava Stern, que se convirtió en una de las más bellas y más famosas de la industria cinematográfica mexicana, pero su historia tuvo un desenlace fatal.

Su belleza y talento quedó demostrado en largometrajes como ¡A volar joven! de 1947, La liga de las muchachas en 1950, La casa chica de 1950, La muerte enamorada en 1951, Cárcel de mujeres de 1951, Las tres perfectas casadas en 1953 y Ensayo de un crimen de 1955.

La actriz nacida en Checoslovaquia se quitó la vida el 9 de marzo de 1955, a los 29 años, en su casa ubicada la colonia Anzures de la Ciudad de México. El cuerpo de Miroslava Sternova Beková, fue encontrado en su habitación, por su ama de llaves.

A pesar de su corta edad, Miroslava Stern fue relacionada sentimentalmente con personajes como Arturo de Córdova, Steve Cochran, Pedro Armendáriz, Jorge Pasquel, Pedro Infante, Cantinflas y Luis Miguel Dominguín. Incluso, se dice que Cantinflas o el torero Dominguín podrían ser los causantes del suicidio.

Miroslava Stern se quitó la vida en 1955

FOTO: Archivo

¿Qué decían las cartas que escribió?

Antes de quitarse la vida, Miroslava Stern escribió tres cartas, mismas que fueron encontradas por Rosario, la ama de llaves de la casa. Las misivas estaban al lado del cuerpo sin vida de la talentosa actriz.

Una de las cartas que escribió estaba dirigida a su papá, otra a su hermano y la tercera a Eduardo Lucio, en la cual estaban dispuestas sus últimas voluntades. En la carta escrita a su hermano Yvo, le pide perdón por causarle dolor con su muerte.

“Mi Yvo, perdóname que te cause dolor, perdóname todo, pero ya no puedo seguir viviendo. Créeme que te quiero, pero sería sólo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Cuando te acuerdes de mí, acuérdate sin remordimiento y sin dolor. Yo me sentiré mejor, pero no puedo seguir (...) Escribe y envía la campanita de plata a Luis Miguel Dominguín y que sea feliz”

Finalmente, también escribió un mensaje a su padre, a quien le pidió que olvidara lo que había sucedido y la perdonara. “Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir, no tengo valor, gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para vivir. Te quiero. Bambulka”, se lee en el texto.

SEGUIR LEYENDO:

Miroslava Stern: 3 actrices de la Época de Oro con las que tuvo una supuesta relación amorosa

Angélica Chaín y Miroslava Stern: Las FOTOS muestran que las rubias del cine mexicano NO le pedían nada a Marilyn Monroe

La desgarradora carta que Paul Stanley le escribió a su papá antes de morir