Cazzu luce como un ángel vestida de blanco y con arnés de cuero

Cazzu se ha coronado como una de las mujeres más hermosas y talentosas dentro de la industria musical; sin embargo, no es lo único por lo que ha causado furor, pues su estilo ha dado mucho de qué hablar desde su salto a la fama al apostar por tendencias en las que presume se lado más sensual y con toques góticos en los que un buen arnés de cuero siempre complementa a la perfección un vestido o minifalda y ni hablar de los vestuarios que lleva a sus conciertos.

En la última de sus presentaciones del tour "Nena Trampa", la novia de Christian Nodal cautivó a sus miles de fanáticos de Montevideo, Uruguay, no sólo con una noche inolvidable llena de sus mejores canciones, sino también por un look total white con el que parecía un ángel, en especial por el humo del lugar y las luces blancas con las que daba la ilusión de estar entre las nubes y dejando ver su lado más sensual y sin perder el estilo.

Aunque en otras veces hemos visto a Julieta Emilia Cazzuechelli, nombre real de Cazzu, luciendo su figura con prendas de látex o cuero y dejando la piel, así como sus tatuajes, a la vista, en esta ocasión apostó por algo más discreto y convirtiendo a un arnés en el gran protagonista para entallar su cuerpo. Por supuesto, el look lo presumió desde su cuenta oficial de Instagram y en cuestión de minutos recibió más de 100 mil me gustas y cientos de comentarios en los que la halagan.

Así causó revuelo Cazzu. (Foto: IG @cazzu)

Y es que la rapera se está sumando a la tendencia de los jumpsuit, una prenda que muchas famosas utilizan para presumir sus curvas y agregar los accesorios más lujosos y espectaculares. Ahora, la intérprete de "Turra" apostó por el color blanco para causar sensación entre sus espectadores con una lycra que la envuelve por completo desde las piernas, el torso, los brazos y hasta terminar con un cuello alto, un detalle perfecto para ir en sintonía con el otoño.

Mientras que para darle un toque más sensual a su imagen y mantenerse fiel al estilo arriesgado que la caracteriza, agregó como accesorio un arnés con el que terminó de entallar su figura y resaltar sus curvas. Además, la mezcla de cuero y cadenas resulta perfecto para imponer moda desde el escenario, algo con lo que sus propios fans coinciden.

Por supuesto, este look de ángel con un guiño ligeramente arriesgado cautivó a miles de personas y no sólo a quienes asistieron al concierto de este sábado, sino también a los usuarios de Instagram, quienes no dudaron en llenar de halagos a la cantante. "El blanco te pertenece", "te amo", "lo que están siendo esos outfits del tour y ni hablar de todo el arte detrás de eso", "eres divina" y "esos outfits son fuego" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Los arneses se han convertido en el distintivo de la rapera. (Foto: IG @cazzu)

SIGUE LEYENDO

Altair Jarabo enamora en Instagram con elegante vestido blanco de transparencias: FOTOS

VIDEO | En bikini, Biby Gaytán era la mujer más sexy al nadar en la alberca

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez derriten la red con candente lencería desde la cocina: FOTO