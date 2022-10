La comunicadora Marta Guzmán sobrevive al cáncer de mama y comparte su proceso

Verse al espejo sin cabello, con el rostro y el cuerpo hinchado como efecto del tratamiento que llevaba fue impactante, era como ver a otra persona y no a Marta Guzmán, la mujer que siempre se ayudaba del humor y el sarcasmo para enfrentar la vida, sin embargo, estaba viva y entendió que todo era parte del proceso.

“El cabello no es lo más importante, pero lo es, porque perderlo también es un duelo, muchas veces se toma a la ligera y se hacen bromas sobre los calvos, pero ahora me pongo en sus pantalones, porque en mi vida me había visto con la cabeza lisa y fue impresionante no reconocerme”, contó Guzmán.

La comunicadora mexicana fue diagnosticada con cáncer de mama en noviembre pasado, luego de que se sintiera una bolita en el pecho derecho, casi del tamaño de una uva. Aunque en diciembre le extirparon el tumor y dos ganglios, al analizarlo, le confirmaron que tenía que recibir cuatro quimioterapias para evitar que este mal regrese a su cuerpo.

“Tuve muchos cambios físicos, me hinche por la cortisona que me dieron para evitar otras cosas, en todos los pacientes funciona de distintas maneras, pero yo me sentía hinchada de la cara y si pensé en lo fuerte que era mi imagen en ese momento, pero es parte del proceso y sé que hay gente a la que le da pena mostrar esto, pero sabía que tenía que romper con eso, por eso ahora me muestro con este look”, afirmó.

En febrero empezó con las quimios y en junio tocó la campana que anuncia el fin del tratamiento, el cual asegura que fue tolerable, aunque muy doloroso: “Con el tumor nunca me dolió nada, pero los síntomas fueron con las quimios y los fuertes efectos que provocan. Empecé a buscar en internet y me asusté, además todos me contaban cosas distintas, pero decidí irme sólo con la información que me daban mis doctoras”.

Marta ha hablado de esta enfermedad en sus redes sociales y en distintos medios con el único fin de invitar al público, especialmente a las mujeres, quienes están más propensas a esta enfermedad, a hacerse la mastografía y ultrasonido cada año, pero sobre todo a autoexplorarse, porque sólo conociéndose, sabrán cuando algo no es normal.

“Hay muchos mitos, y mucha gente cree que te pasa por el karma o cosas extrañas, pero nada de eso es cierto, simplemente el cáncer no discrimina ni edad, religión o sexo, si fuera cosas como el karma, no habría tantos niños enfermos. Tampoco es culpa de nadie, sólo existe”, finalizó.

La comunicadora ha mencionado que siempre se hace la mastografía en octubre, pero el año pasado no lo hizo.

Fue hasta noviembre que detectó esa bolita, sobre todo la sentía más cuando estaba acostada.

Pidió a la gente informarse y tocarse todo el tiempo en distintas posiciones para realmente ver que no haya nada extraño.

Empezó su carrera dando el clima en programas de Televisa y en emisiones de espectáculos.

21 radiaciones recibió.

4 quimioterapias rojas le dieron.

PAL