Toma aire antes de conocer a Annie Moves, la instructora de yoga que arrasa en Instagram

La profesional en yoga, Annie Moves comenzó hace más de una década a tener un gran interés, también pasión por el entrenamiento físico y la flexibilidad. Lo que la ha llevado tan lejos como se encuentra ahora, trabajando con reconocidas figuras y artistas de Hollywood que la solicitan para cuidar su figura.

“Una práctica familiar tan agradable, tengo tantos recuerdos de mi padre y yo riéndonos y compitiendo sobre quién podía sostenerse de cabeza por más tiempo, así como profundas y largas savasanas (postura de yoga) tomados de la mano con mi madre”, comenta Annie al compartir la misma pasión con su familia.

Annie Moves posando. Fuente: Instagram annie.moves

A su vez, Moves la figura del momento en Instagram que incluso se encuentra trabajando con la artista mundial Dua Lipa. Menciona unos tips importantes a tener en cuenta a la hora de practicar yoga: “Honestamente, la respiración lo es todo. Es una práctica que tiene un impacto muy positivo en tu vida, a muchos niveles. No te das cuenta del papel tan importante que tiene hasta que te pones sobre el mat”.

También menciona: “Uno de mis grandes objetivos es sumergirnos realmente en cada uno de nosotros y explorar el cuerpo a través de los movimientos y la respiración; a medida que se practica y se avanza, a menudo la energía estancada surge en una parte específica del cuerpo en la que no se sabía que estaba acumulada, como por ejemplo en las caderas”, concluyó Annie.

Annie Moves entrenando. Fuente: Instagram annie.moves

, comenta con respecto a su profesión: “el yoga no es solo algo físico; existe el tabú de que si no eres flexible, no podrás practicarlo. Pero el yoga es para todo el mundo. Es una práctica muy personal, pero es beneficiosa para todos, y debería ser accesible para todos. Pruébalo: lo peor que puede pasar es que no te guste la clase... lo mejor que puede pasar es que te cambie la vida”.