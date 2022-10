Inés Rau: 4 bikinis con los que la modelo trans que le robó el corazón a Mbappé, ha subido la temperatura de las redes

A principios de septiembre de este 2022 el jugador del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, fue captado durante sus vacaciones en compañía de la modelo transgénero Inés Rau. Como era de esperarse, los medios comenzaron a relacionarlos de manera sentimental. En este caso circuló una fotografía donde el delantero tiene en sus brazos a la joven mientras camina por la playa. De igual forma, ambos fueron vistos durante el Festival de Cannes.

Cabe destacar que la francesa es una modelo transgénero de 32 años (9 años mayor que Mbappé), quien saltó a la fama tras protagonizar la portada de la revista Playboy en el año 2017 y fue considerada la primera mujer "trans" en conseguirlo. Nació el 18 de marzo de 1990 en la región de Nancy y en la actualidad es considerada como una de las figuras más influyentes del movimiento LGBTQ+ en el mundo.

Inés Rau y sus increíbles bikinis

Al ser una mujer hermosa y con un cuerpo bien cuidado, es natural que Inés Rau quiera lucirlo cada que sale de vacaciones y con mayor razón cuando el escenario así lo amerita, como la playa. Al igual que muchas famosas ha conseguido las mejores prendas y las ha presumido a través de sus redes sociales, donde ha sido ovacionada por todos sus seguidores. Cabe destacar que en muchas de las fotografías que comparte en Instagram, se aventura a hacer topples.

Inés Rau cuida muy bien su figura al ser una súper modelo (Foto: IG @supa_ines)

La súper modelo se realizó una cirugía de reasignación de sexo cuando tenía 19 años tras encontrar en la modelo trans, Caroline "Tula" Cossey, la inspiración para dar tan importante paso. Aunque las cosas no fueron sencillas en principio, el panorama para ella mejoró con el paso de los años, pues parece que hasta se amaró a la estrella del balompié Kylian Mbappé. Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la supuesta relación que tienen.

Inés Rau gusta mucho de visitar la playa (Foto: IG @supa_ines)

Por si fuera poco, Inés Rau también se adentró en el terreno de las letras, pues se decidió a plasmar su vida en el libro autobiográfico que lleva por nombre "Mujer" (Femme). Dentro de éste plasmó su verdad y todo lo que sintió desde los 13 años, edad en la que decidió que quería cambiar de género. De igual forma en el 2019 se lanzó como actriz tras debutar en la miniserie francesa "Vernon Subutex" adaptación de la novela de Virginie Despentes.

Inés Rau escribió el libro "Mujer" (Foto: IG @supa_ines)

"Yo no quería interpretar a una trans porque es un cliché, y además yo soy una mujer. Pero esta era mi primera experiencia, y ella es loca como yo, le gusta salir, tener amantes y es muy extrovertida. Por eso acepté, porque puedo mostrar lo que puedo hacer y su vida se asemeja en muchas cosas a la mía. Pero no voy a volver a interpretar a otra trans. No me quiero quedar sólo en ese rótulo como actriz y tampoco quiero que me llamen trans toda mi vida", explicó en una entrevista de acuerdo con La Vanguardia.

Inés Rau visitó Tulum en el 2019 (Foto: IG @supa_ines)

